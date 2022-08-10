碧咸大仔Brooklyn老婆被爆婆媳問題　疑憔悴發文暗串奶奶Victoria

萬人迷碧咸的大仔Brooklyn今年4月跟百億富二代Nicola Peltz拉埋天窗，兩人結婚數月便傳出婆媳問題。有指一向愛子心切的Victoria無法忍受豪門媳婦，甚至驚傳婚禮前已經不和，消息震驚娛樂圈。

妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）（IG@nicolaannepeltz）

有指Brooklyn已經很少跟父母對話，（Getty Images）

日前Nicola在Instagram上載了一張面容憔悴的照片，並留言提及受到攻擊，除了透露自己因自細與7個兄弟姐妹及強大的父母一起成長，令自己內心造就一道高牆，不會輕易被他人擊垮，但同時很難去展示悲傷的一面：「我從來都沒有這樣抒發過自己的情緒，我想寫些東西，讓大家知道這一面的我。」雖然文中沒有交代發生什麼事，但根據外媒報道，Nicola的心聲疑似在暗串奶奶Victoria。

有傳Victoria頂唔順豪門媳婦Nicola。（Getty Images）

有消息來源指，Victoria跟Nicola在計劃結婚開始就已經出現意見不合，Nicola更不想接受奶奶任何意見。翻看Nicola與Brooklyn的社交平台，結婚前已經沒有上載過家庭合照，而Brooklyn亦寵妻大過天，已經甚少與父母對話，似乎已經以行動證明了站在妻子那邊。

碧咸大仔Brooklyn上載家庭照 網民：Victoria望落後生過未來新抱

網民大讚Victoria是位辣媽。（IG/@brooklynbeckham）

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