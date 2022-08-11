呂頌賢8年前倉底劇終播　不滿宣傳片零鏡頭：我的戲份沒多少了吧

早年憑劇集《笑傲江湖》中令狐沖一角而紅極一時的呂頌賢，近年主力在內地發展，先後出演了多部影視作品。呂頌賢有份演出的內地劇集《榆陽秋》日前正式播出，導演袁英明早前在微博轉發宣傳片，希望大家多多關注，但呂頌賢就寫道：「嘩，原來你們真的那麼生氣呀，我第一次拍戲宣傳片裏可以一個鏡頭都沒有，那我在戲裏的戲份應該也刪除的沒多少了吧。那只為看看我的家人們，人們懂的哈，別給人消費囉。」似乎非常不滿！



呂頌賢有份演出的內地劇集《榆陽秋》日前正式播出。（劇集海報）

《榆陽秋》以抗日戰爭時期故事為背景，講述了上世紀四十年代，塞上榆陽的一批進步愛國商人為延安捐獻一批黃金，當地的三秦商會受託押送黃金，在運送過程中，遭到土匪、日本特務和漢奸的劫掠，從而引發了一場爭奪和保護黃金的精彩大戲。而男、女主角分別是內地演員蔣毅及海陸，呂頌賢同吳岱融都有份參演。其實該劇早在2014年就完成拍攝，但相隔8年才終於有機會在影視平台上同觀眾見面。

吳岱融都有份參演。（影片截圖）

呂頌賢在演員表中的排名僅次於男、女主角蔣毅及海陸。（影片截圖）

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不過對於在宣傳片中零鏡頭，呂頌賢似乎耿耿於懷，除了呼籲粉絲罷睇之外，更強調：「不是我的戲」，而呂頌賢太太麥景婷就表示：「確是被『消費』了……」，網民亦紛紛留言為他抱不平：「居然一個鏡頭都沒有太欺負人了」、「不是你的戲我不看」、「真的太過分了」、「既然沒有你就不看了」。不過導演袁英明就解釋道：「這部戲的宣傳片不是我做的，這是岱融的粉絲發給他，他轉發給我的，我也不明白為什麼宣傳片沒有您，不過正片裏面您所有的戲也存在的沒有刪掉！」事實上袁英明在演藝界與王晶、王家衛被合稱為「二王一袁」，被譽為武俠劇天才導演的他，先後參與過200多部電視劇的拍攝工作，包括古天樂版的《神鵰俠侶》、黃日華版的《天龍八部》及呂頌賢版的《笑傲江湖》等經典武俠劇！

雖然《笑傲江湖》曾被翻拍過多次，但呂頌賢版令狐沖被視為唯一經典。（網上圖片）