陳凱琳結婚四周年大放閃光彈　分享與鄭嘉穎婚後感受：如煙花一樣

鄭嘉穎與陳凱琳(Grace)在2018年於峇里島舉行浪漫婚禮,正式結為夫妻,婚後Grace相繼誕下大仔Rafael及細仔Yannick,一家四口幸福美滿。

鄭嘉穎與陳凱琳(Grace)在2018年於峇里島舉行浪漫婚禮(IG/@ghlchan)

今日(11/8)Grace就在Instagram上載一家四口在主題公園看煙花的影片,當中鄭嘉穎更錫親了Grace一下,非常甜蜜!原來Grace是在慶祝與鄭嘉穎結婚四周年,在帖文中她引用大量聖經的節錄,講述自己的感受:「Our 4th Anniversary! Tomorrow is our fourth year wedding anniversary, and when people ask us how it feels to be married, I recall our vows four years ago.The promise that Two is better than one…if either falls down, the other will help them up. (Ecclesiastes 4:9)The promise that love is patient and kind (1 Corinthians 13:4)The promise that love encourages and builds each other up, just as we are doing…(1 Thessalonians 5:11)(我哋嘅四周年,聽日係我哋結婚四周年紀念日,當有人問我哋結婚有咩感受,我都會諗起四年前嘅誓言。兩個人總比一個人好,若是跌倒,這人可以扶起他的同伴(傳道書 4:9) 愛是恆久忍耐 , 又有恩慈(哥林多前書 13:4))你們該彼此勸慰,互相建立,正如你們素常所行的(帖撒羅尼迦前書 5:11)」

Grace大放閃光彈!(IG/@ghlchan)

陳凱琳之後就講到對於婚姻的感受:「The answer is that LOVE is ever shifting, exploding, moving, transforming, shining and endlessly revolving—and just like a firework.(答案就係,愛一直在變化、爆炸、移動、轉化、閃耀和無休止地旋轉——就像煙花一樣。)」看來二人結婚四年,但是感情依然甜蜜,羨煞旁人!

點擊下圖看上述圖片及更多二人幸福家庭照: