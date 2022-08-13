吳啟華前妻同囡囡滯留三亞硬食四千蚊房費　控訴酒店：太讓人失望

內地旅遊勝地海南省三亞市近日爆發疫情，導致8萬多名遊客被困，大批旅客滯留酒店，吳啟華前妻石洋子亦是其中一員。日前石洋子在微博公開控訴所住酒店，她透露自己趁着假期帶家人到三亞度假，但就因疫情封控滯留當地，最初幾日家人互相安撫心情，但現時已經就快崩潰，並將原因歸咎於酒店：「酒店不作為，沒有任何溫暖，也沒有服務，酒店服務人員每一張臉都冷冰冰、高高在上的樣子，我們滯留的旅客每天都在焦慮，但想着不要給酒店增加負擔和壓力，乖乖按時交房費，不要服務。可是酒店就佛系的態度至今，三亞很多酒店滯留的旅客已經陸續回家，可我們酒店目前為止一個人沒有走。每天承擔着高額的房費，看着服務人員的臉色和遙遙無期的等待，酒店沒有任何說法，作為一個頭部酒店，太讓人失望了！」



吳啟華前妻石洋子近日趁着假期帶家人到三亞度假，但就因疫情封控滯留當地。（微博@洋子Yugo）

日前吳熙兒曾曬出度假靚相。（微博@Cynthiaaa_wxe）

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石洋子透露她所住的是三亞保利瑰麗酒店，酒店位於海南三亞海棠灣，在當地十分熱門，一晚房費約3,358人民幣（約3,906港元）。據知石洋子今次是帶着囡囡吳熙兒到三亞旅遊，日前吳熙兒曾曬出度假靚相，可惜兩母女被迫滯留三亞，更要負擔每晚近四千元的酒店房費，難怪石洋子要公開控訴！其實離婚後回復單身的石洋子生活依然富貴，有報道指吳啟華除了月付6萬人民幣（約6.97萬港元）贍養費之外，還會額外給予前外母20萬人民幣（約23.2萬港元）「家用」，照顧愛女及前妻一家人的生活，而石洋子亦經常在社交平台大晒名錶、名牌手袋等！