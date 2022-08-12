陳志雲批MakerVille冷處理做法不當：停頓唔會令人將件事置諸腦後

MIRROR演唱會事故發生超過兩星期，外間對ViuTV和MakerVille的冷處理方法有很大意見。魯庭暉僅在事故當晚凌晨在醫院交代傷者情況，花姐亦只在IG輕輕發聲，整個管理團體徹底消失在大眾眼前，公司近乎進入靜止狀態。事隔兩星期，MakerVille終在今日（12/8）發聲明指MIRROR將停工兩個月，並向受影響的觀眾致歉以及將在下周公布退款安排。陳志雲今日亦在個人YouTube頻道上載名為「MIRROR事故處理有幾咁失當？」的影片，評論MakerVille對今次演唱會事故的處理手法。



MakerVille終在今日（12/8）發聲明指MIRROR將停工兩個月，並向受影響的觀眾致歉以及將在下周公布退款安排。（MIRROR IG圖片）

MIRROR演唱會︱MakerVille發聲明 正式宣布MIRROR暫停活動兩個月

陳志雲在影片中提到MakerVille的社交媒體帳號停止更新、活動取消公布由其他協辦單位代為發布，MIRROR整個團體被收藏起來，類似處理手法亦延伸到COLLAR。鏡粉對公司的冷處理手法相當不滿，亦發公開信給魯生直斥公司「龜縮」，令12子成為管理層擋箭牌，而MakerVille要旗下藝人硬擋，無疑是消耗這群年輕人辛苦得來的聲譽。鏡粉們促請MakerVille三日內召開記招面對公眾，只有公司面對傳媒，一眾受害者才不必受流言和傳聞二次傷害。

陳志雲今日亦在個人YouTube頻道上載名為「MIRROR 事故處理有幾咁失當？」的影片，評論MakerVille對今次演唱會事故的處理手法。（影片截圖）

對於MakerVille低調的處理手法，陳志雲表示極可能是他們法律團隊提供的意見，不過他指法律歸法律、人情歸人情，總有一些事在情理上是可以和應該做：「唔講賠償，都可以講恩恤。雖然無論幾多錢，都彌補唔到傷者嘅損失，但最少令人感到一啲溫暖。如果唔係就會俾人覺得冷酷無情、欠缺關懷。即使未有調查報告之前，亦可以作出公司內部文化檢討，包括管理藝人政策上面嘅檢討，對演出者薪酬待遇嘅檢討等等。完全避開公眾視線，陷入靜止狀態唔係一個選擇，人哋唔會因為你嘅停頓，而將件事置諸腦後。其實大家都好關心MIRROR嘅狀態，佢哋都係受害者，佢哋都應該受到照顧。」

點擊下圖看鏡粉的公開信：

+ 1

他續指12子在今次事故中所承受的心理壓力，並不是旁人可以想像得到，到底公司有沒有為他們提供足夠的支援服務？這亦是大眾關注的事情，陳志雲認為將MIRROR收起來、停頓所有工作，未必是最好的解決方法：「佢哋都要繼續如常生活，我明白MakerVille可能擔心而家畀佢哋復工，可能會加深人哋對公司不斷壓榨藝人嘅印象，老實講，呢個印象係咪都已經有，同埋非常深刻。由MIRROR編排得密密麻麻嘅行程，疼愛佢哋嘅人都會覺得痛心。」陳志雲指公司不應只考慮自身公眾形象問題，應安排機會讓12子與傳媒、大眾見面，好好抒發自己感受外，亦令大眾得知他們是否真的OK。