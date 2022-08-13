IN THE SOOP：友情旅行｜朴敘俊朴炯植化身父母　帶V出遊中伏？

Disney+《IN THE SOOP：友情旅行》邀請了朴敘俊、Peakboy、崔宇植、朴炯植和V@BTS防彈少年團，一同度過了4日3夜療癒之旅。5位男神展現私下面貌外，也公開了5位大男孩之間的友誼，就連粉絲都羨慕不已。雖然節目已完播，但今天就來為讀者整理三大看點，讓大家好好重溫。



朴敘俊和朴炯植等人以家人相稱。（Disney+）

看點一：演藝圈中難得地有超越朋友的友誼

藝人工作繁忙，在圈內找到知心好友更難，但5人就證明了並非如此。5人以家人相稱，朴敘俊的角色為什「爸爸」，關照各成員的大小事，亦是他們的精神支柱；朴炯植是「媽媽」，照顧著眾人，比爸爸角温柔；崔宇植則是「哥哥」，可靠地領導弟弟；Peakboy是烏龍百出的「小女兒」，總是活力充沛；V則是「小兒子」，百厭但備受寵愛。雖然朴敘俊講到答應V出遊的想法有中伏感覺，但出於溺愛子也答應了。

男神們以素顏出鏡夠貼地。（Disney+）

看點二：素顏上陣展現最真實面貌

5位在鏡頭前經常以光鮮一面示人，在節目中他們一致決定以最日常的打扮出鏡，展示出最真實的一面。因此觀眾示不難見到5人未梳洗就吃早餐，洗澡後在床上躺平分享心事，偷錄對方扯鼻鼾等，粉絲都覺得特別貼地親切外，也更了解偶像私下最真實的一面。

5人一同為節目錄主題曲也是亮點之一。（Disney+）

看點三：五人首次合體為節目錄主題曲

節目的最後一集中，5人特別為了粉絲準備驚喜，一同錄製主題曲。由於除了朴敘俊及崔宇植外，其餘三人都是歌手出身，因此非常難等可以見到二人一展歌喉。此外，一行人由練習到錄音都發生了不少搞笑事，粉絲可以通過節目一一知道。

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《IN THE SOOP：友情旅行》已於今Disney+獨家上線。（Disney+）

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