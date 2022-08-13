戀愛Staycation｜網民力數三宗罪　鬧爆Catrina作狀兼性格差

ViuTV真人騷《戀愛Staycation》第二季昨晚（13/8）播出大結局，節目組成功撮合三對有可能發展成戀人的參賽者。Jacky與洛妍由頭sweet到尾、同齡的Thomas和Hei Hei相處舒服又開心，被稱為「中央暖爐」的Cyrus最終情傾Catrina，芝芝卻因為Sunny被投走而孤身一人離開大屋。節目組最終揭曉8位參賽者中從未存在「玩家」，並帶出人與人之間的相處最重要是信任，在場人士瞬間陷入愁雲慘霧，芝芝更不禁流下眼淚，唯獨是Catrina笑笑口說了一句：「多謝」。Catrina的舉動焫㷫網民，更力數三宗罪直斥她：「叫人投自己，你就背後插人一刀！8婆，最憎呢啲人」、「你性格真係好差」、「今次唔止投走咗Sunny，重投走埋自己嘅演藝事業」。



《戀愛Staycation》第二季昨晚（13/8）播出大結局，節目組成功撮合三對有可能發展成戀人的參賽者。（Catrina IG圖片）

第一宗罪：作狀

網民指Catrina於節目中經常以「偽ABC」口音說話，但一時又以很流利沒有口音的廣東話說話，令人感覺非常作狀。加上她在節目中經常說出大道理，但在網民眼中，卻是一些眾所周知的「廢話」。例如當節目組告知大家要投選心中「玩家」時，Hei Hei在房中問Catrina，是否不排除沒有人會離開的可能性，Catrina回答：「就算有人走同冇人走，都係要走，只不過係早走同遲走嘅分別」。看似是大道理，但卻是眾所周知的事實。

Hei Hei在房中問Catrina，是否不排除沒有人會離開的可能性，Catrina卻回答：「就算有人走同冇人走，都係要走，只不過係早走同遲走嘅分別」。（影片截圖）

第二宗罪：表裏不一，講一套做一套

這亦是令網民最生氣的一點，當節目組告知大家要投選心中「玩家」，得票最多的人要即時離開大屋，Catrina得知消息後先顯得有點震驚，隨後再同意大家的提議一臉輕鬆說：「投自己咪得囉，搞咁多嘢，好，繼續食嘢」。殊不知轉個頭她就投選了Sunny，更表示覺得Sunny沒有真誠地和大家相處，對於Catrina出爾反爾，網民鬧爆：「點解可以講一套做一套，除非你係player，但即使係player，都唔能夠做違背自己良心嘅事。 請解釋 ！？」、「叫人投自己你又投sunny，因為記仇生日單嘢呀麻，好心啦」、「今次唔止投走咗Sunny，重投走埋自己嘅演藝事業」、「投邊個係玩家，而不是投唔鍾意嗰個人。對事不應對人，更加唔應該分化。多謝你表現哂呢個就係一個現實同殘酷嘅社會。」

Catrina得知消息後先顯得有點震驚。（影片截圖）

第三宗罪：冇同理心

當節目組公布投票結果時，Sunny得票最多要即時離開大屋。Catrina開始不斷追問「點解得4票？」、「邊個冇投票？」，而不是先關心Sunny的情緒以及跟對方說再見，有人留言：「Sunny走都唔係第一下care人走，一直講點解係4個人投咗，小姐，4個當中你有份投，仲要食嘢嗰時你仲大聲講句話投自己，叫人繼續食嘢啦，點知你講一套做一套，好表裏不一，勁憎呢類人。」

當節目組公布投票結果時，Sunny得票最多要即時離開大屋。Catrina開始不斷追問「點解得4票？」、「邊個冇投票？」（影片截圖）

去到節目尾聲時，節目組最終揭曉8位參賽者中從未存在「玩家」，並帶出人與人之間的相處最重要是信任，在場人士瞬間陷入愁雲慘霧，芝芝更不禁流下眼淚，唯獨是Catrina笑笑口說了一句：「多謝」，這個舉動再次焫㷫網民留言鬧爆：「公布冇player嗰刻你有冇內疚？ 見你仲笑住講多謝」、「你有份拆散芝芝同Sunny嘅幸福，點解仲笑得出？」