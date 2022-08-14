傅穎轉戰直播帶貨移居上海曬新屋　獲鼓勵上《乘風破浪》：不夠火

近年主力在內地發展的傅穎（Theresa），曾先後到北京及廣州定居，期間又輾轉杭州、上海和橫店等地，她曾透露由於經常住酒店，所以很沒有歸屬感，移居廣州後更長期失眠，狀態很差，甚至直言「我吃飯只是為了生存。」今年6月Theresa搬到上海生活，日前她就拍片同粉絲分享近況，更展示自己在上海的新屋！



今年6月Theresa搬到上海生活。（影片截圖）

Theresa透露6月20號到達上海後就一邊工作，一邊搵屋，起初她一直住在朋友屋企，直至7月才找到心水靚屋，但因為屋苑一度受疫情影響被封，所以她在解封後才正式入伙。今次搬到上海定居，Theresa亦展開新生活：「繼續在我另外一個領域，做一個新晉的一個電商的一個小主播，還做得挺開心的。很多人會覺得你在一個地方住下來，是不是就是定居下來了，說實話我沒有這個概念，我只是知道這段時間我應該都會在這個城市，所以呢我就找個房子，就是住的舒服、開心就ok了。」

Theresa轉戰直播帶貨。（小紅書圖片）

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片中所見，Theresa的新屋是兩房間隔，有兩間浴室，她更為愛貓打造私人空間，而其中一間房就用作衣帽間，大廳擺放了一張L型梳化，再鋪上地氈，感覺溫馨，開放式廚房及飯廳顯得空間更大，整間屋以簡約風為主，不少網民都留言大讚Theresa有品味，紛紛祝福她在上海工作順利，更有人提議她去參加內地綜藝節目《乘風破浪》，但Theresa就謙稱：「不夠火。」

點擊下圖逐格睇新屋：