胡曦文孖男友羅御軒搞慈善　常互相挑剔增進感情：會話佢爭少少

JC Happiness Charity Foundation聯合創辦人兼董事胡曦文（Christy）和羅御軒（Joseph）今日（13/8）現身尖沙咀出席其舉辦的《Inner Chill 心理健康元宇宙》慈善活動。Christy表示：「點解會搞呢個活動？係因為發覺身邊好多人都好大壓力，經常會收收埋埋，屈喺心裡面唔同人傾訴。有見及此，我同男友Joseph突然奇想不如透過藝術動畫，創作出不同嘅Panda，從而可以治療自己嘅心情，而得到減壓嘅效果。」Joseph透露是次慈善活動除了藝人參與之後，並且已聯同超過一萬五千個小學生參與，並且希望打破世界紀錄。

JC Happiness Charity Foundation聯合創辦人兼董事胡曦文（Christy）和羅御軒（Joseph）今日（13/8）現身尖沙咀出席其舉辦的《Inner Chill 心理健康元宇宙》慈善活動。（葉志明攝）

二人被問到經常共事舉辦慈善活動，會否有意見分歧？Christy笑言：「其實反而同佢又幾合拍喎，不過我哋所謂嘅分歧係，好多時我會話佢某樣嘢爭少少，而佢又會挑剔我有啲地方做得夠好。不過咁樣反而令到我哋會多咗溝通，成件事係會做的更加好。你呢個問題問得好好，係因為我哋最近先研究緊呢個問題，哈哈！」而Joseph笑言：「因為我哋係無憂熊貓Chill Panda，咁所以我哋Chill啲，有咩事放鬆少少，停一停諗一諗，深呼吸。」