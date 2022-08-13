陳明憙背上父親陳少琪之名出道感壓力：大家覺得我咩都識

歌手陳明憙（Jocelyn）今日（13/8）現身尖沙咀出席《Inner Chill 心理健康元宇宙》慈善活動。講到心理健康，Jocelyn透露早年發現自己心理健康出現問題，經常失眠，人變得焦慮煩躁，於是尋找一些適合自己的治療，機緣巧合認識到音頻可以治療病情，於是就索性考取音頻治療師：「其實喺香港做音樂呢條路真係唔容易行，而且係會令人鑽牛角尖，尤其做音樂嘅大多都係藝術家，咁所以係好想離開嗰個心態。」

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Jocelyn被問及壓力包袱是否來自父親是著名音樂陳少琪？她說：「初初出道嘅時候係會有壓力，變咗當時係冇空間，會俾咗一啲人哋對自己嘅睇法，覺得大家對我嘅睇法係話我咩都應該識。的而且確，我係由細到大我有接觸音樂，但唔代表我做咗歌手三十年。咁所以嗰陣時，我會覺得自己攞到九十分都係唔好嘅，係一定要攞二百分人哋先會覺得我係正常。（在失意時，爸爸有否前安慰及反對做音樂？）哈哈！其實佢係唔想我做音樂，佢都覺得做音樂係好辛苦。不過就算佢知我做唔開心，佢都唔會安慰我。因為佢成日都同我講，唔鬧就係讚。不過咁樣都好，可以訓練到我唔需要甜言蜜語去鼓勵自己，但我知爸爸個心係好錫我。」