戀愛Staycation｜Sunny封第二季Stan　網民列三點平反負面形象

ViuTV真人騷《戀愛Staycation》於昨晚（13/8）迎來的大結局，由於第一季有「玩家」出現，因此大家都以為第二季亦是同樣的玩法，再加上節目組要求第二季的參加者投票選出「玩家」，令到觀眾更加肯定參賽者中有內鬼。可是，節目組最後揭曉8位參加者中從未存在「玩家」，並帶出人與人之間的相處最重要是信任，在場人士瞬間陷入愁雲慘霧，芝芝更不禁流下眼淚。

戀愛Staycation｜網民力數三宗罪 鬧爆Catrina作狀兼性格差

《戀愛Staycation》第二季昨晚（13/8）播出大結局，節目組成功撮合三對有可能發展成戀人的參賽者。（Catrina IG圖片）

節目播出後，周文豪（Sunny）與梁式昕（Catrina）成為網民討論對象，由於Catrina在投票選出「玩家」的環節中，出爾反爾的行為焫㷫網民，被力數三宗罪。與此同時，另一批網民就戥Sunny唔抵，推測他可能因為性格問題而被其他參加者誤會，笑言他的情況與第一季的Stan一樣：「個名S字頭都會有同一下場」、「S大哥沒有輸」，更例出三點為他平反負面形象。

網民笑Sunny同Stan一樣！（IG/@sunnychowfocus）

首先在節目中，當參加者圍在一起時，Sunny就會離開群體做自己的事情，被參加者及觀眾覺得Sunny不合群，實際上他是位需要自我時間的人，他曾經在社交媒體分享過：「唔可以比自己個腦袋塞太多嘢，有時要俾佢清空一下。」因此他並不是有意做出不合群的行為。其次就是Sunny的暖男形象令人完全改觀，因為參加者芝芝多次強調他是位充滿少女心的男生，因此芝芝不但要求他穿上粉紅色衣服，還帶他到佈置成粉紅色的場地約會，隨後Sunny還配合芝芝一起唱兒歌，對此Sunny沒有半點怨言。此外，由於Sunny知道芝芝喜歡珍寶珠，因此在約會接近尾聲時，向芝芝送出一束用30支珍寶珠組成的「珍寶珠花」，又表示自己的手工不太好，希望芝芝不要介意，令主持人紛紛大讚Sunny細心又溫柔。

Sunny送「花」。（節目截圖）

最後就是在節目結束後，Catrina因為投票的行為導致Sunny要退出節目，而遭到網民辱罵，作為當事人的Sunny就挺身而出為Catrina平反，認為這是與節目組有關：「我見到有啲人喺網上話Catrina，我想講以我所知佢本身係冇投票，但係因為個機制問題，一定要人走，而可能當時節目組覺得有啲人唔投票，但係因為一定要有人走，唔可以全部人都唔投票，所以可能佢哋就俾咗某幾個一啲小小嘅壓力，所以最後有人投都有人無投。」