MIRROR演唱會︱阿Mo父發禱文指兒子掌溝通技巧　感激So Ching長伴

MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外，表演期間巨型屏幕突然跌下，重擊兩名舞蹈員震驚各界。李啟言（阿Mo）首當其衝身受重傷，正於伊利沙伯醫院深切治療部留醫。先後接受過兩次大手術阿Mo現正慢慢康復過來，其牧師父親今早（14/8）再發禱文交代愛兒最新情況，並感激So Ching的耐心陪伴及照顧。

阿Mo父親透露兒子已清醒，能簡單與外界溝通。（IG圖片）

大家繼續為阿Mo打氣！（IG圖片）

資深親子及家庭教育工作者羅乃萱在Facebook轉發阿Mo父親的代禱信，文中內容提及阿Mo開始掌握了溝通的技巧，並需要接受各項密集針對性質的治療：「轉發：請繼續記念 代禱 李盛林牧師 // 啟言代禱信 3（20220814）請為我們感謝神

1. 啟言在出事後到現在已兩個多星期，各項治療都能按醫療團隊的進度及評估進行。

2. 大家都開始掌握了溝通的技巧。

3. 在大患難之中，家庭更經歷親情的可貴，信仰的真實。每次大家握著手禱告的時候，那種溫暖和同在感更顯可貴。

4. 再次感謝 QE 醫療團隊用心的醫治和看顧，更感謝 So Ching 耐心的陪伴和照顧

5. 我們家人需要更多的空間面對啟言的治療，感謝各方的關懷，我們不會在公開場合發表啟言的狀況，暫時只會在代禱信中表達我們的感恩和代求，請見諒！

請為我們繼續恆切禱告

1. 啟言能有精神體力面對各項密集針對性質的治療。

2. 請為啟言及我們一家在神面前的學習禱告。」

阿Mo父親李盛林牧師再發禱文交代愛兒最新情況，並透露兒子掌溝通技巧及感激So Ching不離不棄。（FB圖片）

So Ching原定8月尾與阿Mo赴韓 「相信我哋之後可以做番所有嘢」

So Ching分享8月原定行程。（IG/@soching_nat）