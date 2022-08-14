鋪鋪Poker｜Eric Kwok重提紅館求婚　爆陳奕迅超口疏會破壞好事？

無綫新綜藝節目《鋪鋪Poker》，由郭偉亮（Eric）、方力申以及陳欣茵主持，昨晚（13/8）播出最新一集，繼續有葉佩雯（Grace）與老公Eric大耍花槍以及吳若希和老公Alex大耍花槍。上回宣傳搶先發布吳若希與Alex在Poker枱上的瘋狂與恩愛面，今次輪到Grace和Eric。

新一集《鋪鋪Poker》繼續有Eric Kwok與太太葉佩雯。（節目畫面）

新一集《鋪鋪Poker》繼續有Eric Kwok與太太葉佩雯。（節目畫面）

最近才高調慶祝相戀22周年的Eric及Grace，來到Poker枱前，雖然男方口口聲聲話「夫妻都冇情講」，卻對老婆處處相讓，加上Grace先天「手氣」不俗，經常拿到「扱手煙」，故成為最終贏家，小方及陳欣茵則要接受大懲罰。根據節目風格，嘉賓除了與主持們切磋Poker外，亦會開心Share個人經歷，Grace這次就大方分享了Eric當年求婚的小插曲及趣事。

兩人經常在社交平台曬恩愛。（IG圖片）

Eric Kwok在節目中重提紅館求婚事件。（IG圖片）

當年Eric原本打算在日本旅行時求婚，豈料遇上311大地震被逼擱置。Eric憶述當時只是隨意的將求婚戒指及帳單放在抽屜中，數個月後竟然被Grace打掃期間意外發現，令驚喜「見光死」，Grace憶述：「佢仲叫我當冇件事，但我覺得好得意。」Eric聞言抗議謂：「得意？好貴㗎！」Grace即笑謂：「我係知道個價錢，因為張單都喺度。」Eric即無奈謂：「幾冇癮？！連講大話都唔得，成幾百萬架？！」

Eric又指由於Grace不求名份，故此原本依然未有急著結婚打算，但在演唱會拍檔Jerald（陳哲廬）鼓勵下，他決定轉玩「大龍鳳」在紅館台上當眾求婚；不過整件事除了要瞞著Grace進行外，還要額外隱瞞陳奕迅，原因更相當爆笑：「因為佢把口太疏。」Grace亦笑著憶述當時情況謂：「我冇得唔肯，佢喺個台度求婚架嘛，焗住Say Yes啦。」對於Eric指其回到家後「呆咗」，Grace解釋謂：「我真係未接受到，我一返到屋企樓下，個看更已經叫我郭太，因為新聞即時已經出晒街。」

同居多年才結婚的郭氏夫婦，又坦言當初同住時經常吵架，原因是Grace當時情緒十分不穩定，Grace說：「我嗰時情緒好差，可能工作好大壓力，唔識去處理，會攞咗佢嚟發洩、會將所有負能量畀晒佢。」至於Eric則盡顯護妻一面說道：「佢對眼會好恍忽，跟住激動咁攞嘢呀、掟嘢呀。但我想幫佢，我想幫佢解決問題。」