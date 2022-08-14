張馳豪與姚焯菲出新歌爆對方唔需要人照顧　Chantel：呢啲叫獨立

人氣歌手姚焯菲 (Chantel) 及張馳豪 (Aska) 今天（14日）二人一起出席新歌《陽光空氣》的發佈會。這活動在將軍中心舉行，二人還未到場前，已經有不少粉絲在商場等候見偶像一面，而二人的粉絲們更逼爆商場，粉絲加起來有超過二百人，人氣相當旺盛。Chantel謙稱：「同平時差唔多，但都好熱鬧。」

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二人是首次合作出歌，談到拍攝MV的趣事，身為大哥哥的Aska在接受傳媒訪問時，坦言在拍MV過程中，Chantel完全沒有給予機會的照顧，在旁的Chantel笑言：「我唔知佢想唔想，我呢啲叫獨立。」聽完Chantel這樣說，Aska表示被Hurt了。

二人也滿足粉絲的願望，現場首次唱出《陽光空氣》，他們直言是有點緊張，Chantel說：「有少少緊張，始終第一次唱，有啲驚。」Aska亦認同Chantel所說的話：「首新歌我哋都係臨急夾一夾，但嚟到呢到氛圍都好開心。」

Aska最近拍緊戲，表示學到好多。（梁碧玲攝）

現時Chantel在放暑假，她透露暑假都會以工作為先，但接下來會做一件有意義的事：「有時冇嘢做個兩日，會喺屋企休息，或者同朋友出街。下個月頭媽咪公司有個義工活動，諗住去做義工。」