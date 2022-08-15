獨家｜容祖兒回應食豬糧事件：第一次煮飯給豬仔食

容祖兒最近參加內地的自然生活實驗真人騷《牧野家族》，體驗「林中小屋」獨立生活，早前一集容祖兒為飼養的小豬「豬福」準備食物，見是金黃色的穀物，便試了幾口，直言似足自己喜歡吃的早餐麥皮，其實是專門的豬糧。網友對容祖兒食豬糧一事議論紛紛，今日容祖兒透過公司回應《香港01》，她其中一句更非常有道理，她說：「當然煮嘅過程中梗係自己都試吓好唔好味啦，我都希望豬仔食得開心㗎嘛。」

容祖兒照顧小豬二十多日，當中亦要為小豬們準備食物，事前更進行試食。（影片截圖）

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在節目中每組藝人都有與動物相處的環節，而Joey就負責照顧豬仔同埋兔仔，她說：「喺呢二十多日嘅拍攝中我就係豬仔（豬福）和兔仔的監護人，牠們亦成為我最佳伴侶，我要照顧佢哋起居飲食，細心觀察佢哋嘅生活習慣、喜好、開心唔開心等等。」要照顧好牠們，當然要煮食物，兔仔很簡單食紅蘿蔔和蔬菜，而豬仔就要Joey真的煮餸，食材都係用平時的食材，好似粟米，糙米，麵粉，蔬菜等。「其中一餐我就整南瓜湯，當然煮嘅過程中梗係自己都試吓好唔好味啦，我都希望豬仔食得開心㗎嘛。」Joey說得非常有道理。

Joey享受慢生活。（微博@霍汶希Mani）

Joey表示今次參加的《牧野家族》是一個關於生活體驗的綜藝節目，主題圍繞怎樣去愛自己、認識自己、與動物的相處、環保意識這些主題等等，她說：「其中就有教我哋用一啲天然嘅植物去代替化學物料嘅清潔劑，減少人體對化學品的吸收。其實，一直在城市生活嘅人，能夠有機會在牧場體驗生活，和自己相處，實在是很難得的體驗。」

Joey享受慢生活。（微博@霍汶希Mani）

最後Joey說道：「今次參加這個節目其實都令我在生活上得到很多啟發，也學懂了我從來不知道的生活知識，除了在台上要造好歌手本份外，台下嘅我都希望係一個懂得生活嘅人，今次這個節目教識我好多，很開心有參加今次這個旅程，好掛住小豬和小兔呢。」平時都一直是奔奔跑跑的工作的Joey，發現自己原來和小動物了單獨相處了十多天，最大的得着是可以淨化心靈，讓自己關一下機，重新開動，最後可以注滿正能量。