英超｜車路士2:2熱刺領隊握手爆衝突　余德丞：放手放開所有

英格蘭超級聯賽剛剛完成車路士大戰熱刺的倫敦打比戰，最終兩隊2比2握手言和，在最後一球熱刺放手一搏的階段，開角球時熱刺的羅美路（Cristian Romero）對車路士後衛古古列拿（Cucurella）上演「抆頭髮」一幕，但經過Var翻查後走甩犯規，其後角球開出由哈利簡尼（Harry Kane）於補時最後時刻攻入追平一球。

古古列拿把頭髮真係好易「抆」。（IG@cucurella3）

賽後兩位領隊—車路士的杜曹（Thomas Tuchel）和熱刺的干地（Antonio Conte），在握手的時間發生衝突，其實在熱刺攻入第一球時兩人已火星撞地球，當時兩人分別被球證以黃牌警告，完場握手時未知干地知否不滿意杜曹用手過度，兩人一直保持握手狀態拉扯幾步，最後要由球證和工作人員將二人分開，最終干地被球證以紅牌趕出場。

🗣️ "I think I cost three points to my team today to be honest"



David de Gea personally asked to do the post-match interview after a 'horrible day' for Manchester United 🔴 #MUFCpic.twitter.com/Z9Ful028R1 — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 13, 2022

熱刺忠實球迷余德丞在完場後立即在社交平台開live，除了表示熱刺雖然表現不夠車路士好，但1分已袋之外，評論兩位教練的握手事件時，幽默地表示：「送返首林峯嘅放手放開所有畀佢哋聽。」

余德丞係忠實熱刺球迷。（IG/@yuduck）

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