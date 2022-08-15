ERROR主持《口罩小姐》欠宣傳　網民轟ViuTV：MIRROR還MIRROR啦

上月28日MIRROR第4場紅館演唱會發生嚴重意外後，ViuTV所有社交平台幾近停擺，連帶新節目播出及宣傳都低調進行，連帶ERROR主持的選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》都成為炮灰。

意外發生後，ViuTV只更新過2次Facebook。（ViuTV Facebook）

繼8月8日ViuTV Facebook更新置頂的Cover Photo，8月15日UPDATE再次更新Cover Photo，已播完的《戀愛Staycation》及《拆你個夢》換成《尾二一屆口罩小姐選舉》及《終於飛到LA》。

由ERROR擔任主持的ViuTV選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》，將緊接《戀愛Staycation》，於8月15日至26日晚上9時半播出。（ViuTV Facebook）

《尾二一屆口罩小姐選舉》8月15日晚上 9:30 首播，但官方網上一直零宣傳，只靠粉絲自行錄低電視廣告再放上網，以及193郭嘉駿轉發宣傳片提大家節目播出，引起大批ERROR粉絲不滿連坐受累：「Error嘅節目﹗但點解零宣傳呢？Viutv 可唔可以尊重一下Error 及製作團隊？Error 並唔係地底泥呀！」、「點解尾二一屆口罩小姐選舉一d宣傳都冇？我想睇參賽者資料呀。」、「其實呢個page要一切回復正常喇，否則浪費晒所有人的心血。」、「我覺得Viutv 還Viutv mirror 還mirror﹗」