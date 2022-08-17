《換乘戀愛2》宿舍滿地垃圾　觀眾狠批看不下去：根本就是豬窩

近年戀愛節目當道，世界各地都紛紛推出多部真人騷，由甜蜜的《雙層公寓》到火辣的《慾罷不能》應有盡有，看着一班素人在同一屋檐下談戀愛，令不少觀眾都看到跟住臉紅心跳。韓國真人騷《換乘戀愛》近日播出第二季一開播就擁有極高的話題度，然而，最近卻因為成員們所居住的宿舍衛生問題太過嚴重而引起觀眾反感，狠批看不下去在網上惹起爭議。



韓國真人騷《換乘戀愛2》宿舍衛生問題引起外界關注。（網上圖片）

有網民在網上上載多張節目中的截圖，見到屋內被弄得一團糟，不單止滿枱垃圾和廚餘、鋅盤中放滿未洗的杯杯碟碟、地上亦滿佈紙巾和垃圾，可見今季的參加者衛生程度欠佳，最震驚的是屋內有多隻烏蠅飛來飛去，令觀眾看到非常不舒服：「宿舍真的有夠髒的」、「根本就是豬窩」、「真的拜託清一下吧，看得都煩死了」、「為什麼那麼髒啊？愈看愈不想看」、「搞成這樣最好是有辦法讓戀情開花，香菇都要先開出來了」。

與上一季的超企理宿舍成極大對比。（網上圖片）

事實上，大部分戀愛真人騷入面的宿舍或度假別墅都環境優美，例如《慾罷不能》中叢林別墅和《愛情島》中的水上別墅都非常令人印象深刻，年輕男女在入面特別容易培養感情。然而，像今季《換乘戀愛》一樣環境惡劣的實在是少之又少，參加者要在入面培養感情實在難上加難，因此特別令人覺得不可思議。

點擊比較以下幾個戀愛真人騷的宿舍：