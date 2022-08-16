曾被爆插足陳冠希秦舒培感情　內地模特兒Naomi澄清：當時都單身

被視為情場浪子的陳冠希（Edison）雖然情史一籮籮，但自從被內地超模秦舒培「收服」後修心養性，兩人育有一女Alaia，近年Edison經常在社交平台大曬一家三口的合照，非常溫馨，但2018年突然被爆出曾與內地模特兒Naomi（康雅馨）有染，而Naomi更被爆私生活混亂，導致她一度不堪輿論壓力自殘。直至日前，Naomi在微博寫下3000字長文，回應種種傳聞，並澄清與Edison的關係。



Edison經常在社交平台大曬一家三口的溫馨合照。（IG@edisonchen）

內地模特兒Naomi（康雅馨）身材火辣，作風大膽。（微博@Naomikyx）

Naomi擁有神似混血兒的深邃五官，身材火辣，2017年因參加真人騷《天使之路》而走紅，當時秦舒培正正是節目的導師之一，而Naomi亦與Rapper男友Alrocco熱戀中，經常大曬恩愛。不過翌年兩人分手後，Naomi突然被爆是劈腿慣犯，多次背着男友偷食，甚至「睡過嘻哈圈的半壁江山」，網民更曬出Naomi與Edison的合照，而從雙方的聊天記錄所見，他們更互Send咀嘴相，直指兩人態度曖昧，關係匪淺。之後又有網民透露這些照片的拍攝時間是在2016年，而當時Edison正與秦舒培熱戀中。

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相隔幾年，Naomi終於在長文中自揭與Edison的關係，她透露是在19歲那年日本留學時認識對方：「他在日本有很多服裝工作，我們就和朋友一起出來玩了幾次，十幾個朋友一起去club玩一下正常吧？結束了吃碗麵拍個合照很正常吧？白天起來發幾條消息正常吧？」她又解釋現時才出面澄清的原因：「那時候我連rocco是誰都不知道，當時不想說，是因為人家新婚燕爾，我不想被說蹭誰的熱度，因為根本沒什麼的事情，後來聯繫方式都沒了，當時大家都是單身都是成年人，一起出來極度正常的社交一下，吃個麵拍兩張粉絲合照，就因為他是明星，我就不可以是粉絲了嗎？」現時Naomi由Model轉型做網紅，經常大曬性感照派福利，而Edison就十分享受婚後生活，早前更趁着老婆秦舒培33歲生日，在IG曬出兩公婆於海邊咀嘴的照片，高調放閃！