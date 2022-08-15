小薯茄成軍六年舉辦大型展覽　眾成員為舞台劇瞓身演出

人氣YouTube Channel小薯茄成軍六年，即將有重大搞作，除了會舉辦一個大型舞台劇之外，近來更在尖沙咀舉辦了一個六周年展覽。一眾小薯茄成員亦現身出席這展覽，包括程仁富（程人富）、蔡曉童（童童）、吳冰（阿冰）、關浩傑（阿J）、鄧麗英（麗英）、姚澤汶（肥蚊）及朱柏熹（朱Mic）。

小薯茄成員，左起：姚澤汶（肥蚊）、關浩傑（阿J）、吳冰（阿冰）、鄧麗英（麗英）、蔡曉童（童童）、程仁富（程人富）、朱柏熹（朱Mic）。（梁碧玲攝）

眾人接受《香港01》訪問時，形容這個展覽是一個大型生日派對。小薯茄成立了六年，童童也有一些心底話想和大家分享：「好多謝我哋觀眾先，冇佢哋我哋撐唔到六年，希望可以同大家互動多啲，多謝大家撐我哋咁耐。」

而小薯茄即將在旺角麥花臣場館開大型舞台劇，名叫《IT'S PARTY TIME！》，為了做好這個Show，成員們大呼入場觀眾看完必定覺得好笑。程人富笑言準備了唱歌這環節，因為是小薯茄的粉絲都知道他唱歌非常「動聽」。另外童童的「你收嗲啦」系列大受網友喜愛，不少買票觀眾都話想上台被童童鬧，童童坦言：「睇心情啦，心情好咪鬧囉，心情唔好咪唔鬧囉。如果佢哋冇反應我就會嬲到爆炸。」

舞店劇宣布加場。（梁碧玲攝）

近年YouTube演算法變了，Channel需要密密拍片才會有更多的觀眾能夠觀看，眾人認為是有方法：「就係提高YouTube睇我哋嘅熱愛度，但有少少難堪，就係唔知YouTube點鍾意我哋。咁當然我哋都要收我哋把口先，我哋都Keep住出片，Keep住大家畀我哋。」