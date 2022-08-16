專訪｜G.E.M.閉關半年創作新碟唔覺浪費：咁樣我係使錢唔賺錢

閉關半年，交出專輯《啟示錄》，14首歌曲以及MV音樂連續劇，G.E.M.表示十分滿意。

G.E.M.（鄧紫棋）今年初為新碟而全面閉關，上月她正式「出關」，並同時將微博帳目改為「Gloria歌莉雅」。G.E.M.在內地人氣高企，閉關半年收入固然受到影響，近日她接受《香港01》訪問時，笑言這是個「使錢唔賺錢」的做法，並透露公司同事曾向她提議「做一兩個唔太嘥時間嘅工作」，但最終遭到她本人否決：「因為我決定要閉關時，已經寫咗半個劇本，知道要做嘅嘢太複雜，如果留後路比自己就唔得，所以公布埋自己要消失。」

人在上海嘅G.E.M.，透過Zoom接受訪問，真係好耐冇聽佢講廣東話。

新碟名為《啟示錄》，並以 「音樂連續劇」形式呈現14首MV，製作費2,500萬，首次擔任MV編劇及監製，過程雖然波折重重，但G.E.M.認為一直都是值得的。「4號先喺青島拍完《GLORIA》MV，5號返到上海就同剪接師一齊剪到6號零晨，得3日做後期。半年前我諗要做呢件事時，冇諗過做得咁真實，本身諗過4月出，但太大想頭。而家睇的話，閉關半年都好值得，滿足感比過往係多好多。」G.E.M.仍然記得第一次與工作人員提及這個想法時，由眾人的反應係「你冇可能做到」，其後在家中開會時，她詳細講解每集MV的內容，再加上音樂的配合，成功引起大家的興趣。「我本身冇編劇背景，但我係完成咗一個不可能的任務，滿足感比過往係多好多。」

G.E.M.在MV中一人分飾Gloria同秋兩個角色。

從將微博帳號改名為「GLORIA」後，有網民認為是與舊東家的合約糾紛、有樂迷指出G.E.M.的英文名字本來就是Gloria、亦有網民指此舉與台灣天后張惠妹分身成阿密特一樣。G.E.M.呢日接受訪問時，透露宣傳期結束後，就會將微博帳號重改為鄧紫棋，但並不排除Gloria會與大家見面。「Gloria真係我原名，舞台下嘅我好多不安、不自信，甚至受傷都唔敢表露，今次某程度上係更真實去呈現一啲一直以嚟都無比大家睇到嘅部分。其實喺整個製作過程中，有啲連我自己都唔為意嘅傷口被醫好咗，個人亦都溫和咗少少，而家係愈來愈似劇中嘅Gloria。」

男友Mark喺第二主打歌《HELL》MV中出現。

入行14年，由香港嘅叱咤樂壇生力軍女歌手，到福布斯《30 Under 30》名人榜、美國太空總署美國科學突破獎，G.E.M.獲獎無數，問到獎項如今對她而言是否如同浮雲，她表示：「以前拎到有代表性嘅獎一定會開心，因為係受到認為，而且係權威嘅認同。但如果一個人不斷尋求認同，生活就會變得恐懼，因為怕不被認同，今次專輯其中一個訊息就係唔好驚別人點睇你，當你能夠喺恐懼之中走出嚟，會自由好多。我成日都會有意識地提自己唔好去追求呢啲嘢，當習慣成自然，提多幾次之後，就可以純正自己嘅動機同埋心。我覺得我而家境界係可以自由地接收讚美，而唔係有人讚開心、冇人讚會失落，但其實就算咁，都唔代表再有個勁啲嘅獎頒比你嘅時候，唔會有一下覺得被tempted。」

G.E.M.與王君馨一齊返教會、一齊祈禱。

G.E.M.（鄧紫棋）去年底曾發千字文，坦言近年過得迷惘，幸好能在姐妹群傾訴。G.E.M.向來與何超蓮、李蘊感情深厚，以為姐妹群會有以上人士，結果原來唔係。「你問邊個幫走出困境，我真係可以數出嚟：鍾舒漫、鍾舒淇同王君馨。上年8月左右，自己突然崩潰，我喺group問大家得唔得閒，如果傾到早上5點，將心入面好多垃圾吐晒出嚟，佢哋真係喺精神上比我好多支持。至於你問我點走出嚟，其實應該係話點解我台上唱歌會驚，因為已經收到好多讚美，所以稍有差池，會令人失望，變相我係尋求大家嘅認同，但表演唔應該係咁，因為唔係考試嘛，喺造碟過程中開始了解到呢件事，所以呢一年自己轉變真係好大，而佢哋幾個一直好支持我，真係好多謝佢哋。」