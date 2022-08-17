明日戰記｜羅浩銘揭古天樂片場專業舉動　一個人著盔甲都要20分鐘

由古天樂監製及領銜主演，吳炫輝執導的電影《明日戰記》於 8 月 25 日在香港正式上映，電影在內地已率先播放，截至前日（14日）上午，累積票房為3億2800萬人民幣，不少人都替電影未能追回成本感到不值，古天樂也不計疲憊到處宣傳，亦見很多藝人在社交平台為電影打氣。而戲中演員之一的羅浩銘也有為劇集在社交平台宣傳，他接受《香港01》訪問時更揭露古天樂在片場時的專業精神。

《明日戰記》即將在香港上映。（明日戰記facebook圖片）

作為演員之一的羅浩銘也對古天樂在《明日戰記》拍攝過程的態度感到非常敬佩，除了電影本身的性質已經是一場很大的投資，古天樂在片場也是極之細心，羅浩銘在接受《香港01》訪問時表示：「其實我對古老闆嘅戲份唔多，因為唔係同一個場，佢喺現場好多嘢都落手落腳做，啲道具都自己跟到好足。」古天樂即使已經成名，甚至是一位大老闆，但做事依然一絲不苟，可能這就是他的成功之處。

羅浩銘現時是天下一旗下藝人。

羅浩銘對自己有份參與《明日戰記》也是感到榮幸，而且記憶也很深刻，除了拍攝場景外，戲中的盔甲也是重點。他說：「今次最特別係我哋好多喺綠佈景度拍，個綠佈景好大，真係好勁件事。咁我就唔係好慣，因為平時我都係打鬥、爆破，綠佈景要靠好多想像。有一個動作要喺好窄嘅地方抆條「威吔」，咁嗰度有少許危險因為驚撞到塊面，同埋我哋每一個人上嗰套盔甲，一個人已經要20分鐘，都未計古老闆重型嗰啲。」

早前古天樂到內地宣傳，揭開《明日戰記》幕後秘聞，表示挑戰拍科幻動作片坦言超辛苦，古天樂表示：「因為要探索全新的領域，所以在拍攝影片的過程中克服了很多困難，雖然非常辛苦，但也非常享受。而且這次我希望可以用回我們自己的團隊，不想找外國團隊來做，所有東西都是自己做。這真的是一個非常大的挑戰，通過這次也學到了很多，希望未來有機會可以拍更多科幻片給大家看。」

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早前古天樂破天荒在內地參與直播帶貨，以普通話大談這部電影的心得，相當落力，在到提到投資拍科幻片的艱難，說出：「不要讓我覺得自己是孤獨的一個人」，之後更疑似感觸落淚，看來壓力相當大，不少粉絲表示看到這畫面亦替他感到心痛。他接受媒體訪問時回應：「戲入面本來有一段老婆死嘅情節，係好感觸，花咁多時間去拍，希望觀眾支持」，他否認並非因為內地票房未如理想而感觸。

古仔在內地宣傳《明日戰記》時疑似感觸落淚。（影片截圖）