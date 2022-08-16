《就是青春》耗資2千萬　余詠珊望為開電視取五點收視：好用心

由余詠珊旗下製作公司「好好製作」、何哲圖創立的音樂品牌「星演國際」，與香港開電視聯手打造的選秀真人騷《就是青春》今日（16/8）舉行記者會，18位參賽者首次會見傳媒並上台逐一自我介紹。余詠珊與何哲圖以夫妻檔上陣合作拍節目，他們接受訪問時透露今次籌備了接近一年，從多間跳舞學校、唱歌學校，大學的舞蹈學會揀選有潛質的參賽者，並從過千人當中挑選最後的18位參賽。何哲圖表示將與部份有潛質的參賽者簽約，成為「星演國際」旗下藝人：「會簽啲Artist去唱歌」，余詠珊補充指希望可以為開電視培育出一班全能藝人。



余詠珊與何哲圖以夫妻檔上陣合作拍攝選秀真人騷《就是青春》。（葉志明攝）

《就是青春》將於9月24日首播，余詠珊表示節目快將開拍，而一班參賽者目前正進行密集式特訓：「每個禮拜都好密集上唱歌堂、跳舞堂，同埋群體訓練，教佢哋點做social media...一路收埋佢哋，一路仲train緊，一直到年尾都會仲train緊，比賽過程都係一個training。」為了可以令參賽者專心練歌排舞，製作組特意打造佔地7000呎的「園地」宿舍，至於製作費用，余詠珊就以「好犀利」來形容：「要畀出去嘅錢超過2000萬」。他們預告比賽中將有人要出局，而賽果則交由觀眾全民投票而成，問到會否擔心發生買票事件，余詠珊直言會用很多方法防範造假：「以往都做過好多全民投票，去到某個階段就好難去買...要有個電話或電郵認證，我們喺呢方面好有經驗，會做好多嘢去防範呢件事發生，亦都有新方法去做。」

余詠珊表示希望節目以真人騷形式拍攝，讓觀眾能夠一同見證參賽者的成長。（葉志明攝）

不同電視台以及平台亦有舉辦選秀節目，包括ViuTV的《全民造星》系列以及《試當真》的「校花校草2022」，問到如何看待其他競爭對手，余詠珊說只想做好自己：「選秀節目好多類型，我想做一個偏向溫柔嘅節目...成件事想睇住一個family嘅成長，畀觀眾覺得視聽好好睇，仲有睇到佢哋嘅生活，呢個係我哋嘅目標。（大壓力？）最好唔好同人比較，老闆畀咗咁多錢，我只係諗點樣將個節目做好佢，令到件事好有型，啲人你會好鍾意，呢個先係我最大目標。」曾揚言要為開電視取得至少五點收視的她表示：「做人就係望住目標向前行，觀眾唔買我帳我會返去檢討，我哋真係好用心，唔係貪得意玩，希望觀眾睇到同支持。」

18位參賽者首次見傳媒，余詠珊透露會邀請許多圈中人來擔任導師。（葉志明攝）

同場加映

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