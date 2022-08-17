重新出發｜沙律張沛樂泰國旅遊食到冇停口　唔驚泳裝上陣肚腩激凸

現正於香港開電視熱播的旅遊節目《重新出發》，於逢星期一至五晚上9時播映。節目由張沛樂（沙律）、陳約臨、劉芷希、陳芷尤及廖熙琳（Hirari）等一眾索女擔任主持。節目播映至今，主持們已遊走韓國、新加坡及馬來西亞等熱門旅遊地，本周四（18日）即將推出一連七集的「泰國篇」，屆時會有沙律帶觀眾遊曼谷及芭提雅！

網民好期待沙律的泳裝環節（資料圖片）

雖然「泰國篇」尚未出街，但網民對於沙律的泳裝環節感到非常期待，希望可以一睹她姣好的身材，而沙律就笑言沒有因為要穿泳裝上陣而禁食，反而在旅程中由朝食到晚而胖了不少，她表示：「梗係有肥啦，成個節目，觀眾都會睇住我食嘢，每日工作都好頻密，所以唔使諗太多、唔使顧及身形，返嚟先再減，冇得擔心太多。」

不過沙律就話呢次旅行自己食到冇停口。（資料圖片）

這趟泰國旅程中，沙律挑戰了人生第一次的人造衝浪活動，她興奮表示：「第一次玩，有教練在旁用心教導，我最後成功上到水，不過呢個活動要用晒全身肌肉，所以玩完之後全身肌肉都好痛，痛到轉身都轉唔到，條頸扯住。」隨後，沙律又分享這個環節拍攝完畢後，與「死神」擦身而過的經歷，原來當時她坐在芭蕉樹下稍作休息，突然有一塊巨型芭蕉葉從天而降，她憶起當時的情況：「我當時都未識驚，仲去拎起塊葉，原來非常重，如果當時跌落嚟扑中我，我一定有事，所以好似同死神擦身而過咁。」

點擊下圖看更多相關圖片：