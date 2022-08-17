艾成曾自爆鬼上身險墮樓　今墮樓身亡有指曾情緒失控

馬來西亞歌手兼《超級偶像II》冠軍艾成，今日（17日）在台北捷運蘆洲站共構大樓墮樓身亡，終年40歲，突如其來的噩耗震驚台灣演藝圈。他過去曾經分享過被「鬼上身」險高處墮樓的經驗，如今卻墮樓身亡，驚人的巧合引起外界關注，當年的言論亦再度被翻出。



馬來西亞歌手艾成今日（17日）上午在新北市的蘆洲捷運站墜樓，當場死亡。（艾成Facebook）

艾成台北墮樓亡終年40歲 FB最後發文：愛是人世間最難的功課

艾成曾經因為事業不順一度暴飲暴食，又與太太王瞳一家產生裂痕，在萬念俱灰下向上天發誓落地獄，結果卻被鬼上身，不但突然在攝影棚又跑又跳，更嚴重的出現自殘情況，甚至有個聲音叫他由8樓往下跳：「某一天晚上聽到魔鬼跟我說我結束了，從晚上7點鬼吼鬼叫，還脫光衣服往窗外直奔要跳樓，還有個聲音要我快點跳。」

艾成過去曾經分享過被「鬼上身」險高處墮樓的經驗，驚人的巧合引起外界關注。（Facebook/@eisonworld）

後來，艾成透過信仰、教會朋友的幫助，讓他重新找回自己，亦相當感謝太太助他走出來：「很感謝在10年期間妳的不離不棄跟包容，如今我們可以一起走過，往後我們的婚姻會更加鞏固更加真實，我很幸運完成人生最後一個夢想就是娶了你，我會一直永遠愛着你。」

艾成與妻子王瞳。（Facebook/@eisonworld）

然而，據台灣傳媒報道指艾成於昨晚突然情緒出現異常，精神混亂兼無法對話，他的太太王瞳亦一直陪伴在他身旁，但由於她今早必須到宜蘭工作而不得不離開，因此找來兩名教友幫忙陪伴艾成。當時艾成開門讓兩名教友入門，但卻一直躲在屋中角落，教友們只好站在門口不斷用言語去安撫對方，但不夠一分鐘，艾成卻突然失控跑入房間，教友們連忙追上，但進入房內已經見不到艾成的身影，發現他已墮樓當場被嚇壞。

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