Paco黃柏高大病痊癒激瘦作客節目　「以前我嘅生命之水係威士忌」

自封「神級經理人」的黃柏高（Paco），早前患病，近年已痊癒，並深居簡出專注調理身體，日前甚少露面的Paco，亮相為張沅薇、可宜、鄭啟泰主持的網上平台健康資訊節目《醫師Talk》擔任嘉賓，分享近況及健康秘訣，期間精神飽滿的Paco，透露近況以養生為主，他說：「最緊要有命先，原來我仲生存到喎，咁先有機會（做其他工作）。」

黃柏高（Paco）作客節目《醫師Talk》。

視推動廣東歌為使命的Paco，在娛樂圈涉獵唱片公司經理人、音樂、電影等範疇，工作忙碌，但回首過去，Paco認為忙碌令他忽略健康，暴飲暴食作風亦是他身體出警號的主因，他表示：「唔知道有朝一日自己要停落嚟，到病咗先知道，真係原來會死，過程真係好辛苦，要真正經歷過，然後先明白要愛惜身體。」

笑言自己養生經歷比任何人多的Paco，透露養生秘訣有兩樣，一是要有充足睡眠，二是生命之源便是飲水，他謂：「以前我嘅生命之水係威士忌，而家係飲水，我嘅養生格言係飲多啲水、瞓多啲覺。」自言以前醉醒多過瞓醒的Paco，表示過往不時有人勸他改掉壞習慣，但他只當作耳邊風，不過經歷過今次病患，令他明白健康的重要，他指：「瞓醒又可以Enjoy新嘅一日，好難得。」問到Paco可有食補充品調理身子？他笑說：「以前我係以唔好嘅態度去執行食呢啲補充品，Double人哋嘅份量，人哋話食一粒，自己就食三粒，以為可以增強，但其實係Over咗，適量就好。」

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此外，談及對音樂及娛樂的使命，他指有三個信念一直堅持着，他謂：「一，係要話畀年青小朋友知，其實聽音樂要畀錢，一直都提醒小朋友唔係免費download；二，係音樂無分界限，最緊要好聽；三，專注推動動作電影。」