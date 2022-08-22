痞子殿下專訪｜陳瀅嫌棄與周嘉洛演情侶?　大叫「Really?」有解釋

入行第4年，周嘉洛以24歲之齡成為歷年最年輕的「最佳男配角」，3年後，首次擔正做男一，連他也自覺靠的是運氣多於實力。回想首次聽到將與周嘉洛搭檔，陳瀅的那句「Really?」充滿了嫌棄。這天訪問時，繼續高八度地「really」，其後再解釋:「可以咁講係因為而家好friend，嫌棄係因為突然要同細過我嘅演一pair……」



陳瀅同周嘉洛拍畢《痞》後傳出緋聞，但無損二人的友誼，陳瀅亦坦言與同劇嘅朱敏瀚、JW呢份友誼十分難得。（葉志明攝）

陳瀅當初是透過經理人得知將會接拍《痞子殿下》，但當初收到的角色和搭檔與如今是兩個模樣。「收到call話轉晒啲人，聽到係周嘉洛我第一個反應係『really?!』因為真係唔認識佢，只係知道佢拍《愛回家》，好驚同佢溝通唔到。同埋之前同馬德鐘、黃宗澤、張振朗合作，個個都大過我，突然同細過我嘅，呢個位有啲kick，諗緊係咪要低能少少，直到收到劇本之後，知道原來我連字都唔識，就好放心。」在落實參演《痞》後，周嘉洛先後兩次與監製詳談，重視程度可見一斑，入行７年做男一，比預想中的十年八載來得快，他說：「機會就係咁，我曾經都過過機會係好中立，好睇你把握得好定唔好，同埋都好講天時地利人和，同埋有幾勤力，今次好彩遇到呢個團隊，幕前幕後都好投入好熱誠。」

JW首次拍劇，周嘉洛同陳瀅都大讚她十分有天份。「唯一拖累係成日笑。」（IG圖片）

由《愛美麗狂想曲》 黑絲情挑、《七公主》素顏上陣到《痞子殿下》麻甩咸濕，比起獎項，陳瀅表示只係想將自己能夠演的範圍擴大，假如觀眾能留意到她的小變化就更為開心：「贏民心同評價好過拎獎，可能希望人哋鼓勵自己。」早已有一獎在手嘅周嘉洛又點睇呢？他說：「自己付出幾多，加天時地利人和、甚至係高層點諗。睇完《痞》覺得有好多不足，任何獎項都係需要過到自己嗰關，自信緊要過民心，民心呢部分我係好感恩，因為金城安帶到好多正面評價。有時自己嘅演戲方式未必係大家想睇到，反來慢慢意識到，喺旅程中試到同做到自己想要嘅係幾開心，有獎係bonus，如果有人鍾意埋就更好。」訪問中，周嘉洛不只一次提及天時地利人和，他自認運氣爆燈，亦珍惜比別人擁有更多的機會。「但亦都知道唔可以一世靠運氣，因為當有一日運氣用完時，我其實同大家都係一樣，所以我會繼續努力，而我其實係需要比人更努力。」

周嘉洛在第一集遇溺後獲救，他表示當日拍完廠景再轉外景：「我啱啱打完針，有少少燒，加上又唔夠瞓，結果我喺原地瞓咗幾小時。」（IG圖片）

入行至今，陳瀅不時與男拍檔傳緋聞，問到緋聞可會令真正追求者卻步，她秒回「唔使驚，發生咗」隨後再解釋指試過有男性朋友做紅娘，但條件是「唔講你個名好似好啲」，感覺十分無奈。「你問討唔討厭？係好討厭，而家我會更小心同檢點，拍緊新劇冇緋聞，拍外景時亦會同男藝員保持距離。入行時carefree啲，覺得自己知唔係真就得，長大咗覺得好厭，唔想成日去解釋，好bored of呢樣嘢。」會否因而被指扮清高？同樣係秒回：「小方（方力申）咪咁話我囉，佢話我以天不怕地不怕，做咩而家要咁驚。」說畢無奈嘆氣：「喺呢行會明點解想避忌，我又唔介意人哋覺得我變咗。」

周嘉洛服裝提供: Harvey Nichols Hong Kong