試當真最靚校花Shadow被指似迪麗熱巴：我自己覺得唔似

試當真校花校草21強，今日齊集見傳媒。(葉志明攝)

試當真今日舉行校花校草21強公布記者會，校花十強如下:當中包括校花10強：王紫影（Shadow）、廖文蔚（Natalie）、楊雅文（泰妹）、何映俞（Katherine）、張月亭（Moon）、吳伊琳（510）、許雅媛（Janice）、陳欣欣（Abble） 、趙君瑜 (Angelina) 、陳海琳（Hol Lam）。當中以20歲浸大電影學系學生王紫影Shadow最搶鏡，而校草亦有11人入圍，名單如下:滕毅康（康）、劉皓嵐（皓嵐）、王耀宏（Ivan 暫名）、陳諾弘 （Gordon）、沈以諾（Jay）、林子峰（Stone）、何求（John）、馬子熙（Momoo）、法拉比（阿Bi）、曾梓賢（曾Sir）、蔡梓賢（梓賢），而14歲劉皓嵐（皓嵐）亦同王紫影Shadow，一同獲得由現場記者投票選出的「傳媒最喜愛大獎」。

20歲王紫影Shadow，表示沒有追求者。(葉志明攝)

王紫影Shadow由於樣貎標緻，一出場已成大熱門，更被網友封為港版迪麗熱巴，亦引來不少留言被惡意攻擊，不過王紫影Shadow就表示沒有受負評影響，她說：「我個人唔係太理其他人點鬧我，如果你鬧得我好，我會覺得好爽添，(而家最多人留言講乜?)話我迪麗熱巴，我自己覺得唔似嘅，但我當係一個稱讚，當係一個好靚嘅女仔...(妳多唔多人追)其實我唔多人追，可能大家覺得我嘅性格比較上好笑?攪笑?唔係女神嗰種，(會唔會收兵?)冇呀，冇人同我講佢鍾意我呀!」

王紫影Shadow被網民指似內地女星迪麗熱巴。

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