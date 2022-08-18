韓國女網民100%認證最愛女演員　宋慧喬孫藝珍等韓劇女神無份

韓國演員眾多，近日就有網民在討論區上以「100名女生中，100位也會喜歡的演員」發文，列出了唯一一位，每位韓國女性都會認證的韓劇女神。海外觀眾可能會想起李英愛、宋慧喬和孫藝珍等人氣演員，但似乎與大家的想法有分別。



金憓秀獲選是韓國女性100%會喜歡的女演員。（IG/@hs_kim_95）

網民點名今年51歲的金憓秀（金惠秀）正是韓國女性100%認可的最強女神，除了她的美貌、魔鬼級好身材和實力好演技外，大家也一致大讚金憓秀的自信。不少人留言講到金憓秀出道以來都自帶光芒，散發出優雅的氣質之餘也不失女強人的形象，佩服她能同時兼備。此外亦有網民大讚金憓秀性格溫柔，通過不同的綜藝節目和幕後花絮可見，她總是對後輩和工作人員照顧有加，是位相當溫暖亦沒有架子的前輩。

金憓秀私下是位相當有愛的大前輩，獲讚個性好。（IG/@hs_kim_95）

金憓秀拍廣告後，清秀外貌吸引了《甘寶》的導演。（網上圖片）

1970年生的金憓秀出道前是韓國國家跆拳道幼年代表隊成員，為了養家開始拍廣告，並於1986年通過電影《甘寶》正式出道。雖然當時金憓秀只有16歲，但她天生的演技令人驚艷，翌年立即奪得了《百想藝術大賞》的「最佳新人獎」。其後金憓秀的演藝路一帆風順，分別於《青龍電影獎》和《百想藝術大賞》獲頒共5次影視后，成為韓國演藝圈中極具影響的女演員之一。

除了獲獎外，金憓秀亦曾28次主持《青龍電影獎》而獲得了「青龍的女人」的稱號。（dailysports）

金憓秀演藝成績優秀，碩士畢業的她更是相當有內涵。為了演戲，她不惜學了韓文、日文、中文、英文和西班牙文，是位懂得5國語言的實力者。此外金憓秀多年依然維持了她文青的性格，閱讀和畫畫等都是她的閒時的興趣，沒有因為工作繁忙而忽略了原本的生活。

金憓秀空閒時最愛文青活動。（IG/@hs_kim_95）

金憓秀的魅力甚至成功吸引到BIGBANG隊長GD，二人曾於綜藝節目《無限挑戰》中合作過。當時GD講到金憓秀是他心中的女神，每次見到她都會覺得無比緊張，可見金憓秀女王級的魅力。

金憓秀是GD的女神，可見她的魅力非凡。（影片截圖）

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