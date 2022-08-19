劉溫馨入行九年　爆依然要靠屋企人幫手畀租錢：我份工唔係好穩定

31歲劉溫馨（Virginia）參加2013年度香港小姐競選後獲得第四名，然後簽約TVB。轉眼間溫馨入行九年，不少劇集都會看見她的縱影。近期有份演出的劇集《白色強人II》有亮眼的表演，尤其與視帝郭晉安的對罵戲，氣場絲毫沒有輸給安仔，讓觀眾心中留下深刻印象。

溫馨話依家有好多網友話憎佢呢個角色。（梁碧玲攝）

昨日（18日）劉溫馨出席《白色強人2》宣傳活動，她談到這一場戲，表示最初很擔心壓不到場，又害怕演得不好：「我睇返都覺得場戲好精彩，個場戲印象好深刻。同埋個場戲想好有氣勢，所以著咗高踭鞋，令自己氣勢再強啲。同埋我覺得安仔就一秒入戲，跟住佢氣場好勁，令到我覺得唔可以輸畀佢。」

溫馨喺劇入面演技很好。（梁碧玲攝）

而入行9年，初時入TVB做藝員，她的廣東話並不好，就算拍了這麼多部劇，她笑言沒有放棄過學好廣東話：「今次對白我用一個方法去記，我劇本充滿好多數字，我類似用彈琴方法去記，因為有九個音。狂練，要練多啲，要標下啲音，有時我會錄低自己講咩，再聽返，都辛苦㗎。」

少不免談到溫馨的辛酸史，她指自己是一個報喜不報憂的一個人，只是有時候憂傷那方面不跟大家透露，溫馨說：「唔代表我冇唔開心事，咁多年都係靠屋企人支持，住嘅地方都要靠屋企人去租，因為我哋份工唔係好穩定，所以我都唔係好夠能力負擔呢件事。」

溫馨續說：「都幾慘，我一直都冇畀到家用屋企人，有時覺得自己唔係好孝順，所以希望多啲商家搵我拍廣告。大家都知香港啲樓好貴㗎啦，都要一萬以上。（佢哋幫你畀晒？）要呀，食飯個啲就冇問屋企人拎啦，要慳住使，你知香港咩都貴。」

溫馨為慳錢會經常屋企煮飯。（梁碧玲攝）

雖然溫馨現時未是一位能賺很多錢的藝人，但她慶幸家人繼續支持自己在這一行發展：「佢哋好支持我，但我會諗再冇成績點算呢，好彩依家都有少少成績。」