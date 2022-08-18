周嘉洛新劇再擔正無望返《愛．回家》？　「好專心喺吳旺達做嘢」

周嘉洛主演的《痞子殿下》熱播當中，原來此時的他正於拍攝他第二套做男主角的新劇《寵愛Pet Pet》，飾演叫做「汪聲仁」的動物讀心師，劇中還有飾演獸醫的林夏薇，兩人因職業不同與正相看對方不順眼，後來因周嘉洛意外後得到真正傳心力量，兩人又慢慢產生了愛情。《香港01》於西貢捕獲周嘉洛、林夏薇、陳庭欣等人拍攝《寵愛Pet Pet》，烈日當空之下暴曬數個小時，但他們仍然面不改容地拍攝，相當敬業。



周嘉洛、林夏薇和陳庭欣拍攝《寵愛Pet Pet》。（葉志明攝）

周嘉洛、林夏薇和陳庭欣三位接受《香港01》訪問時表示，他們由早上7，8點就已經在開工，直到下午6點左右才收工。林夏薇說：「我哋每日都係由朝到天黑。」周嘉洛：「今日有啲風都OK，試過冇風就再熱啲，溫度試過30度中。」陳庭欣表示經過連日來拍攝也曬黑了，說：「佢哋話我膚色都深色咗。」林夏薇笑說：「本身好白㗎，而家黑晒。」

《寵愛Pet Pet》拍攝現場全部都係狗仔。（葉志明攝）

關於劇集的內容，周嘉洛一句說話就概括：「有寵物成份，主要係講隻狗。」陳庭欣還補充說：「男主角都係隻狗。」站在旁邊的林夏薇還笑了出來，說：「笑爆，哈哈哈。」陳庭欣指着周嘉洛，續說：「隻狗仲要係男嘅。」周嘉洛有點無奈地回答：「係囉係囉。」

林夏薇同周嘉洛在《寵愛Pet Pet》有感情線。（葉志明攝）

問道周嘉洛會不會返《愛．回家之開心速遞》，他回答：「冇，好專心喺吳旺達做緊嘢，不過隨緣啦。」林夏薇：「係呀，佢呢套好忙。」周嘉洛也透露，自己在劇中與林夏薇有感情線，說：「有直接關係。」林夏薇：「我哋係同事關係，之後再演變到好似成日打佢，都唔係嘅，好似歡喜冤家咁。」周嘉洛笑說：「我哋唔做呢啲，歡喜冤家『娘』㗎啦，係進化到仇恨冤家。」

陳庭欣好靚呀。（葉志明攝）