痞子殿下｜劇情好抵死　古裝劇都要戴口罩隔離做快測

由周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）、朱敏瀚、張頴康、陳嘉佳（小寶）、吳岱融、曹永廉、麥美恩、韋家雄等主演的《痞子殿下》昨晚劇情講到裘千刀（朱敏瀚飾）為救小妹（JW飾）硬食「屎蜢炸彈」，臭爆整個首振鎮的千刀無奈地要上山隔離，後來千刀在山上偶遇一隻猩猩，猩猩帶他到山洞生活，千刀發現牆上刻滿武林高手「獨孤七友」的武功秘笈……千刀之後與猩猩成為師兄弟，前往探望千刀的小妹發現事有蹊蹺，遂急急帶千刀下山……「猩猩」一角原來由劇中演員楊證樺及鄔嘉駿輪流飾演，監製Andy透露楊證樺看完劇本後即毛遂自薦，但Andy有感當時天氣實在太熱，決定再找一人「減輕負擔」，嘉駿即時舉手，Andy大讚兩人專業。

千刀臭爆首振鎮要上竹高山隔離，之後巧遇一隻猩猩，仲學識埋絕世武功。

鄔嘉駿受訪時透露拍攝過程相當辛苦，他說：「30幾度着住嗰件猩猩衫，仲要係咁做動作，每次開工當係焗桑拿，排晒啲汗同毒素出嚟，前後拍咗5日、起碼瘦咗4、5磅。」楊證樺同樣指難抵炎熱天氣，他說：「喺山洞拍攝好似入咗焗爐度咁，雖然衫入面已經裝咗風扇，但都仲係好熱！同埋件猩猩衫會甩毛，黐到全身同塊面都係，搞到好痕，但又要Keep住演戲，呢個係最辛苦嘅地方，但都係一次好好嘅體驗。」

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《痞子》除了有不少彩蛋向經典致敬外，劇組亦設計了一些「貼地」情節；例如千刀臭爆整個首振鎮後，全鎮村民即戴上口罩避臭，千刀亦因而需到「竹高山」接受隔離，更要「撩喉」做「快速測試」檢測臭味濃度，令人聯想起近年疫情；劇中紀威（周嘉洛飾）亦要為買「磚頭」煩惱，捱更抵夜打幾份工賺錢，跟不少為圓上車夢而拚命工作的港人一樣。

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至於今晚播出一集，周嘉洛孖住朱敏瀚反串扮女人，兩人的女裝扮相甚有睇頭，絕對震撼觀眾眼球。朱仔受訪時坦言是首次反串扮女人，他笑謂：「換完裝之後，大家都讚我似俄妹，但JW就好討厭我呢個妝容，因為佢一見到我呢個樣就入唔到戲！」有過反串經驗的嘉洛則說：「今次個妝頭都麻煩好多，仲研究咗好耐先搞掂心口嘅自然度！」