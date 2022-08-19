香港人的台式生活｜潘源良兩年前疫情焗留台灣　乘機推廣香港文化

由曾寶儀主持的一連十集《香港人的台式生活》，訪問來自不同行業的港人為何選擇在台灣延續故事，以及移居後所遇到的文化衝擊以及種種悲與喜。十個在台港人，有人放棄高薪由零開始、有人移居台灣後脫胎換骨、有人輸掉身家後重新出發，也有人在台灣打拼了三十多年後只想返回香港過退休生活，首集嘉賓是久未露面的著名填詞人潘源良。

曾寶儀主持的《香港人的台式生活》首集有著名填詞人潘源良。

潘源良2020年因為疫情關係、由原意香港台灣兩邊走變成焗留台灣。小時候家人經營茶餐廳的潘源良，兩年以來最掛念的是親友以及一杯滿載「香港情懷及回憶」的奶茶。既來之則安之，潘源良希望趁意外留台期間，為香港及香港人做點事，令更多人認識香港文化：「我希望自己嘅經驗可以同啲年輕人交流吓碰撞吓，發展到一啲將來嘅可能性，我係構思緊啲嘢，希望兩年左右會有具體嘢做到出嚟。」

潘源良因為疫情關係留咗喺台灣，佢希望透過自家經驗，與當地嘅年青人合作及交流，讓更多人認識香港文化。

講到茶餐廳，另一個故事主角阿Ken 2015年在太太鼓勵下移居台灣接手經營位於西門町的家族茶餐廳。雖然茶餐廳當時已營運多年，但阿Ken接手後還是困難重重，最大難題正正是港人平時旅遊時未必感受得到的文化差異，阿Ken說：「凍飲加錢畀人鬧到飛起！」、「冇蝦餃燒賣都叫茶餐廳？佢哋混淆咗茶餐廳同茶樓。」之前曾為鄭秀文、張栢芝、王菀之及鄧麗欣等作曲的音樂人劉穗京，旅居台灣後因為音樂市場不景氣亦轉型投資餐飲業，並大嘆遭當地的勞動基準法搞到頭都暈。

曾為香港不少知名歌手作曲的音樂人劉穗京，旅居台灣五年多，並以新手身份挑戰任餐廳老闆，過程中自然亦是難免碰釘。

此外，在YouTube頻道擁有近七萬Followers、鏡頭前默契十足的高佬與肥仔，原來是各自到台灣任職領隊後才結識並成為好友。在台灣一留就留了十多年的二人，最終在台灣成家立業，並笑言經歷了一段「雞同鴨講」的非常時期：「最唔慣係語言，同人哋溝通成日都吓吓吓。」