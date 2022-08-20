柬埔寨詐騙｜Celia K.爆家傭被騙到當地打工出事　發吊鹽水相求救

𡃁模出身的Celia K.郭玥彤（前名郭穎兒）曾主演電影《一路向西》及《喜愛夜蒲3》，2016年與富商結婚並先後誕下3名女兒，主力照顧家庭的她近年轉型成為了KOL。近日柬埔寨詐騙事件震撼全城且愈揭愈多，Celia K.昨日 (19日) 就拍片自爆，指早前向她請辭的菲籍家傭「頭蝨姐姐」A小姐目前正身在柬埔寨，她十分擔心對方的人身安全。

Celia K. (Celia K. ig)

Celia K.在片中表示她與該名菲傭姐姐A小姐的賓主關係維持了將近5個月，期間對方已多次以各種不同理由提出要辭職。在3個月前，A小姐就對她的另位一家傭表示找到了一份新工，月薪港幣$7500，包機票酒店，食好住好，不需要任何學歷，亦不需要visa簽證就可以即刻飛去另一個地方做電腦程式員，是關於賭場的工作。A小姐對Celia說已決定辭職，更主動賠貼錢走，即時放下了二千多元給她。雖然Celia有語重心長勸告對方要小心，她的老公亦覺得事件好奇怪，但仍無阻對方飛往柬埔寨。

Celia表示她的工人姐姐已被騙到柬埔寨。(youtube截圖)

而在A小姐到了柬埔寨之後的第一個星期，也有send生活照給Celia證明自己食得好好，過得好開心。在對方走了一個月之後，Celia就收到多間財務公司的追債信，始發現A小姐用她的地址借了數萬元，亦有向她的另一家傭借錢，並聲稱在柬埔寨賺到錢便會還。到了上個月Celia就發現A小姐出現異常情況，對方的Facebook突然之間由菲律賓文變中文，連用戶名子也改了。她和對方聯絡，對方就以一些喊樣emoji回覆她，未有詳細談及情況。

A小姐初時在當地食得好好。(youtube截圖)

Celia好擔心A小姐會否已成為柬埔寨「賣豬仔」事年的其中一員，對方就send了一張相給她，相中的她染了一頭橙色頭髮，躺在醫院裡吊鹽水。她一再追問對方現時的情況，對方只用喊樣emoji回覆她，到近幾日再不斷追問下，對方隔了好久才回覆她表示自己到柬埔寨這個決定是錯的。

A小姐在醫院吊鹽水的相。(youtube截圖)

Celia亦寫道：「最近好多人關注嘅柬埔寨人口販賣綁架騙案，其實幾個月前喺香港都已經發生緊！因為幾個月前，我新請返嚟嘅工人姐姐不幸地被朋友呃咗去柬埔寨，初初佢都以為自己喺柬埔寨搵到份好工，點知最近先發現自己原來已經跌咗落人口販賣陷阱！屋企都有請工人姐姐嘅朋友，記得提醒吓你哋嘅工人姐姐要小心啲！唔好俾人呃咗去柬埔寨 泰國 金邊 越南 緬甸呀！」希望不會再有人中計被騙。