與陳茵媺結婚9年甜蜜如初　陳豪分享維繫夫妻關係秘訣！

陳豪（Mo）昨日（19/8）現身網台節目《絲打圍佬》，與主持楊詩敏（蝦頭）及連詩雅（Shiga）大談夫妻間相處之道。阿Mo與陳茵媺（Aimee）結婚9年依然甜蜜如初，縱然育有三位小朋友，他們仍會抽時間二人世界維繫彼此間的感情。阿Mo坦言與Aimee很少吵架，兼從未講過一句會破壞夫妻關係的說話，他們亦有專屬的「愛情密碼」，可以瞬間化解二人的怒氣。



阿Mo現身網台節目《絲打圍佬》大談與Aimee夫妻間的相處之道。（影片截圖）

回想起與Aimee認識的瞬間，阿Mo坦言不是一見鍾情，而是慢慢認識對方，開始有交流才互相有好感：「部劇（《心戰》）完咗先正式拍拖，慢慢先正式開始發展。認識佢嘅時候叫做有啲經歷，大家未有心情談戀愛。反而認識愈耐就愈覺得，尤其係年紀，聽到同佢差10年令我覺得好似好match，行落去發現性格好match，taste、感覺全部都match，好多嘢就順理成章變得更好。」

阿Mo與Aimee結婚9年依然甜蜜如初。（陳茵媺IG圖片）

兩夫妻結婚多年依舊甜蜜，其中一個秘訣就是在家中的分工明確，阿Mo主外，太太Aimee則主內。他說：「男人學番做男人嘅嘢，女人學番做女人嘅嘢，唔係性別歧視……屋企好多嘢都要女人做主導，太太、媽媽喺屋企話晒事，而男人就負責出面嘅嘢，點將收入拎番屋企，大家互相配合就唔會有衝撞。」

談到夫妻間的相處之道，阿Mo表示要以尊重、溝通為出發點，亦坦言很少與Aimee吵架：「會有意見不合，大家會去溝通，有唔出聲、大家擰歪面，但從來冇好似鬧交咁去講任何傷害性嘅說話，而去破壞我哋之間嘅關係，一句都冇。」他們維繫着透明、互相尊重對方感受的婚姻關係，他與Aimee亦有專屬的「愛情密碼」：「大家之間冇秘密，我哋都有一個緊急密碼，當鬧到面紅耳綠，甚至嘈到離婚咁濟，大家講個密碼就要即刻放低晒所有嘢，要去愛對方、接受番對方。」

兩夫妻結婚多年依舊甜蜜，其中一個秘訣就是在家中的分工明確。（陳茵媺IG圖片）

阿Mo笑言當三位小朋友長大後就會「拍拍籮柚走咗去」，所以更加要維繫與Aimee之間的愛，他表示：「應承咗每年都要一個二人世界嘅trip，冇小朋友，齋老公老婆，盡量維繫之間關係，盡量拍下拖。細路仔就分開同佢哋再出去，但疫情就冇，但都有獨立分開去staycation。尤其有咗小朋友，好多時間、精神，心血都放喺教細路哥，變咗有時會忽略大家之間關係，而其實家庭中嘅愛係好緊要，就要睇夫妻間做得好唔好，細路仔先可以喺充滿愛嘅環境長大，佢哋嘅笑容入面先會見到陽光。」阿Mo亦因而非常注重與Aimee要有健康和良好的關係，並希望這份愛可以在家中孕育下去。

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