BLACKPINK《Pink Venom》韓網反應不一　期待2年卻是歷代級可惜？

韓國女團BLACKPINK昨天（19日）久違2兩年，推出先行曲《Pink Venom》，僅52分鐘就達成千萬點擊的紀錄。新歌在海外享盡高人氣及稱讚，但似乎部分韓國網民則不認同，直言期待了兩年卻等到了令人失望的作品。



BLACKPINK《Pink Venom》自公開後，備受全球粉絲關注，不論由服裝到場景也帶來了不一樣的視覺享受。MV一貫BLACKPINK獨有的強勢風格外，同時加入了不少韓國獨有的傳統文化，包括韓服、日晷和玄琴等。其中Lisa和Jennie在中段的復古Hip-Hop風Rap大受好評，粉絲大讚二人合拍外，實力也相當強。此外都有粉絲表示副歌和最後一段群舞洗腦，稱讚是BLACKPINK出乎意料的突破。

《Pink Venom》今天已達成一億點擊。（FB/@BLACKPINKOFFICIAL）

雖然BLACKPINK新歌快速成功躋身各大音源榜，但似乎韓國國內部分網民並不認同，紛紛留言形容是歷代級的可惜作。其中最多網民指出的失望點就是過於相似，其中新歌與《How You Like That》的編排和MV拍攝最為相似，質疑專門為YG娛樂創作音樂的Terry是否已經才盡，導致BLACKPINK每次回歸的重複度十分高。

Lisa和Jennie的雙人Rap部分成為最吸睛一段。（MV截圖）

儘管網民對《Pink Venom》的意見不一，但大家也無可否認這是一首只有BLACKPINK才正規專輯《BORN PINK》能消化，而且充滿YG風格的歌曲。BLACKPINK將於下月16日推出正規專輯《BORN PINK》，粉絲和網民都表示期待主打，希望下一首歌能一洗先行曲的失落感。

網民指出BLACKPINK歌曲重複性太高，難以給人耳目一新的感覺。（MV截圖）

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