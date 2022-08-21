周杰倫首公開6.6億萬呎豪宅客廳內部裝潢　氣派奢華彰顯獨特品味

亞洲天王周杰倫身家估計超過60億台幣，家住6.6億台北頂級豪宅「和平大苑」頂層樓中樓的他，昨日就於IG post了他在寓所裡的自拍照，並留言表示：「Home」向大家展示他的超豪家居。這次也是周杰倫首次分享他的豪宅客廳裝潢照，相中可見他家中客廳以白及米色為主色調，呈現一種溫暖的家的感覺，整個氛圍十分溫馨。橢圓形的巨型沙發顯得格外奢華及有氣派，目測可以坐十多人。而窗戶造型及臥榻都極有設計感，可飽覽窗外美麗景觀。客廳格局佈置簡約中充滿細節，彰顯了他的品味。網民紛紛讚嘆他的家「超chill」，他的好友陳建州 (黑人) 也留言表示：「舒服」。

周杰倫首次分享他的豪宅客廳裝潢照。(周杰倫ig)

周杰倫於2015年在英國舉辦世紀婚禮迎娶昆凌，同年豪擲台幣6.6億元 （約1.7億港幣）購入「和平大苑」的37和38樓頂樓複式單位作為愛巢。該處是台北市中心最高的豪宅，台北的景觀都盡收腳下，更號稱是博物館級豪宅，最有名是當中360度的景觀露台，坐擁絕佳景觀。屋內面積接近一萬呎，周杰倫還花盡心思豪裝，建築師將屋內的空中花園打造成360度零死角景觀台，可以觀望整個台北市，環境怡人。豪宅大堂設計由意大利國寶級大師Lorenzo Tondelli打造，據聞門廳擺設的藝術品價值超過1億元。而6米巨型水晶吊燈以及石材雕刻均由意大利空運到台灣。

周杰倫老婆昆凌曾於IG分享她在家裡的照片，背景正正就是那個傳說中的360度觀景台，坐擁整個台北市美景，令人羨慕。

昆凌曾經分享過她家中的觀景台。(昆凌ig)

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