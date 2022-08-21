李日昇呻操大隻後生活大受影響　奉勸健身前要三思：不可一不可再

現年30歲、童星出身的李日昇自從於2020年離開TVB之後，由演員轉型成為一名健身教練，現時形象亦與之前180度大轉變，操得滿身肌肉，令人難以想像他就是當年《城寨英雄》中的弱能人士「小智」。然而，他分享自己變大隻後生活上遇到的不便，並以自身經歷奉勸各位有意練大隻的朋友要三思：「如果唔想為生活帶嚟呢啲不便，就請三思而後行！」



李日昇近年轉型成為一名健身教練。（IG：@leeyatsingg）

李日昇形容開始健身簡直就像「踏上不歸路」，例如經常周身肌肉酸痛、穿衣服愈來愈少布、人變得愈來愈有自信和樂觀，又笑稱自己像個痴線佬：「日常生活方面，一有重嘢搬就不自覺咁衝出去搬，一來內心根本壓抑唔住啲男子氣概，二來就係如果呢啲時候唔岀力，好似愧對咗咁多隻為你提供蛋白質嘅雞嘅生命，內心好掙扎；社交方面，朋友耐冇見，一見又會篤吓你個胸，又叫你谷，大佬呀谷谷谷谷乜鬼，可唔可以唔好淨係睇個胸，欣賞下我其他方面，人體的肌肉有成六百幾條㗎。」

以前的李日昇曾經好潺。（IG：@leeyatsingg）

他表示有時都會因為太大隻而引起誤會，令人以為自己有意show off：「有時拎起個電話㩒，隔籬嗰個又會好燥咁叫你『唔好再谷隻手臂喇，叻喇叻喇~』，仲有一啲失控行為，例如行過所有反光嘅物體都不自覺咁樣沉醉喺自己嘅身形嘅影像入面，影響專注力，明明冇汗都要拿高件衫抹汗，就算呼吸困難都要著細一個碼撐爆件衫等等。」因此他希望大家開始健身之前要諗清楚：「所以我奉勸各位開始操野之前諗清楚，如果唔想為生活帶嚟呢啲不便，就請三思而後行，健身呢壇嘢，真係不可一不可再！」

李日昇奉勸大家健身前要三思。（IG：@leeyatsingg）