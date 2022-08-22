張栢芝陪伴父親鬍鬚勇親密合照　父女食早餐共享天倫

張栢芝參加了《乘風破浪的姐姐》後，內地觀眾對她有更深認識，除了欣賞她精湛的演出外，對於她跟謝霆鋒離婚後，獨力撫養三子尤其佩服，而且不止物質方面帶給小朋友，她在百忙中仍會抽空陪伴家人，比起前夫謝霆鋒忙於在內地拍戲上綜藝，少有為四哥謝賢打點生活，張栢芝的顧家形象，可謂遠遠拋離霆鋒。

張栢芝探望父親鬍鬚勇，父女一起食早餐。（張栢芝IG）

早前在香港電影金像獎，四哥謝賢憑電影《殺出個黃昏》贏得影帝寶座，但陪伴他上台打點一切的卻不是親生兒子謝霆鋒，而是有份角逐影帝的林家棟，又幫四哥戴好口罩，令坊間出現「親生仔不如林家棟」的潮語，而霆鋒未有照顧父親，原來是他要在內地工作，情有可原。

四哥上台領獎，由家棟在旁打點。（影片截圖）

對比起霆鋒，張栢芝的好媽媽形象早已深入民心，她雖然不時要中港兩邊走，仍會帶同兒子去迪士尼樂園，對三個囝囝噓寒問暖，照顧周到，而且經常拍片分享跟兒子的相處點滴，非常窩心感人。近日栢芝在IG限時動態，Po出跟父親鬍鬚勇的合照，表示只有爸爸跟她一樣早起床，父女之後一起去歎早餐，栢芝跟父親共享天倫樂，父慈女孝的畫面，跟另一邊廂，出外要使用柺杖的四哥謝賢，只得工人姐姐陪他食早餐，形成了強烈對比。

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