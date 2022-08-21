混血名模Danielle 13歲大仔超級靚仔　網民讚嘆完美遺傳強大基因

現年45歲的混血名模Danielle（Danielle Peita Graham）雖然早已退出了娛樂圈，但她無論樣貌和身材一直都keep得好好，完全看不出她的真實年紀。她經常於IG分享她的生活點滴，日前她就post了她與親友為大仔Ben慶祝13歲生日的片段，片中可見他的仔仔完美遺傳了她的強大優良基因，樣貌長得超級靚仔。網民紛紛為Ben送上生日祝福，有網民更指他如此靚仔，可以原地出道加入娛樂圈。

現年43歲的混血名模Danielle（Danielle Peita Graham）早年憑Olay廣告而為人熟悉。（網上圖片）

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Danielle早年憑着Olay廣告在香港走紅，可惜2002年捲入羅兆輝的「情慾相簿」風波，其後又多次被影到夜蒲煲煙攬仔等豪放照片，形象插水。她之後淡出香港娛樂圈返回家鄉馬來西亞，並於2009年3月與當地銀行界才俊Patrick Khoo結婚。當日她穿上價值港幣一百萬元Vintage婚紗出嫁，其豪華婚禮估計花費近五百萬港元。Danielle婚後誕下一子一女，可惜該段婚姻只維持了7年，她於2016年離婚，隨之亦重新投入工作，自力更生。

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