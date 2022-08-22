成龍受訪塵土影片翻Hit　自爆唔識字係佢最大障礙：好慘㗎

藝人成龍大哥兒時無心向學，且父親調職澳洲的一系列原因，在其小學一年級未完成時就改被送到中國戲劇學院，其後正式發展他的演藝事業，大哥縱橫演藝圈多年，拍攝多部作品，更多次前往荷里活拍戲，成功走進國際市場，紅遍全球。

成龍憑電影《紅番區》（Rumble in the Bronx）成功打入美國市場，奠定其國際巨星的地位。（視覺中國）

而近日大哥多年前在ATV節目《星空下的傾情》受訪的塵土影片再度翻HIT， 那時候的大哥已經是當紅巨星，在節目中與主持林建明講到兒時便已經沒有讀書，字也不認識很多，去到外國拍戲別人給他字條，也要越洋打電話問人，大哥說：「唔識字係我一個非常大的嘅障礙，依家以為好笑，唔係㗎，好慘㗎。人哋寫字條畀我，我要打長途電話問人，酒店都係鬼佬冇人答到我。張紙條係寫住MR，哦，MR.我明。然後再串出嚟，佢讀畀我聽，之後係咁樣學。」

成龍與Chris Tucker合作拍攝的《Rush Hour》系列絕對是代表作。（視覺中國）

大哥說到中文水平也屬於不佳：「依家識睇好多啦，譬如林建明，林字我識寫，建同明就唔識寫。我去中國同台灣幫人簽名，問人哋叫咩名，佢講完我都唔識，叫佢寫出嚟，我再寫咁咪晒時間，所以唔識字真係我一個非常大嘅障礙。」

看完這條影片，有一千多名網友留言，表示驚訝原來大哥年輕時不識字，到後來懂得說英文相當厲害。