柬埔寨詐騙｜陳詩欣身在曼谷收打工邀約勁驚嚇︰唔敢即時打卡

近日柬埔寨詐騙案成各地關注焦點，有指近日大幅放寬入境檢疫限制的泰國，因為與柬埔寨接壤，不排除是柬埔寨詐騙案的中轉站。陳詩欣（Eunice）近日與老公陳爾正（Joshua）婚後首次旅遊，在曼谷歎世界時原來曾收到「打工」訊息令她膽戰心驚。

陳詩欣日前到泰國旅行瘋狂打卡。（IG：@eunicechanszeyan）

Eunice連日來分享多輯泰國靚相，無邊際泳池及打卡浴缸毫不吝嗇曬靚身形相當吸引，但原來她一到泰國已出事。她回到香港隔離中，趁機與網友玩「你開我答」解答泰國旅行資訊及經歷：「難忘事就是我在曼谷急性腸胃炎，所以去咗醫院急症，由day 1開始屙到day4，終於受不了，最後去了距離酒店5分鐘的醫院。收到張單嚇親8000泰銖大概2000多元港幣。」

陳詩欣與老公婚後首次旅行。（IG：@eunicechanszeyan）

難得旅行本是樂事，但碰上近日「賣豬仔」新聞鬧得沸沸揚揚，Eunice都曾報平安，原來Eunice曾收到一個打工邀約訊息：「看到您在泰國曼谷，有沒有興趣在泰國曼谷打工....或是有客人想去消費也可以介紹給我的，謝謝！」行程被盯上，加上見到關鍵字「打工」，難怪Eunice都驚驚，特意延遲上載保安全：「其實我本身不擔心，但在泰國睇到香港嘅新聞，我開始有少少擔心，加上見到呢個dm，所以我唔敢去到邊都即時打卡，寧願Latergram（延遲發布）。」

陳詩欣身在泰國時收到打工邀約。（IG：@eunicechanszeyan）