ViuTV開拍新劇《冰上火花》　公開招募演員：等全人類更認識冰球

7月28日MIRROR演唱會發生嚴重意外後，ViuTV官方社交網停擺多時，近日終再度投入運作。8月22日中午發文宣布將開拍新劇，更公開招募演員﹗



早在4月MakerVille發佈會上，已宣佈會製作更多不同風格的連續劇，除率先於去年公佈及正在攝製的《季前賽》、《i.SWIM》及《冥冥之中》、《死角》、《野人老師》、《心靈師》及《大誠實家》，當時亦提及籌備當中的《和解在後》、《全家已讀不回》、《冰上火花》、《百萬同居計劃》、《飛黃騰達》及動畫連續劇《屎撈人》等。

MakerVille藝人大合照，早在4月發佈會上，已宣佈會製作更多不同風格的連續劇（資料圖片）

ViuTV社交網8月22日中午發文，開拍冰球劇《冰上火花》（暫名），故事以香港冰球運動為主題。一隊業餘冰球隊的隊員們，在四散多年以後重組球隊，爭取進入聯賽選拔賽。隊中不同年紀的隊員們都深愛冰球運動，在種種生活困難下互相扶持成長，揮灑汗水！公開招募18歲以上人士加入劇組：「《冰上火花》（暫名）製作團隊希望，將冰球業餘運動員嘅故事帶畀大家，等全人類可以更加認識冰球運動！正式宣佈招募冰球運動員加入劇組，有機會成為劇集《冰上火花》（暫名）中嘅一員！」