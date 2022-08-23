白色強人2｜張曦雯獲讚演技再躍進 　譚永浩演活陰森殺人狂

《白色強人II》已播到尾聲階段，昨晚（8月22日）劇情講YT（郭晉安飾）及葉晴（胡定欣飾）的草案紛爭上，Yan（張曦雯飾）懷疑葉晴（胡定欣飾）與假錄音有關，約見葉晴了解途中卻在過隧道時遇上無差別殺人事件頸部中刀……網民看到阿Yan受傷均大為肉緊，擔心她就這樣「領便當」，並大讚張曦雯演技大躍進：「雖然明知做戲，但真係有啲驚嚇」、「佢驚嘅表情做得幾好」。

《白色強人II》昨晚（8月22日）劇情張曦雯在過隧道時遇上無差別殺人事件頸部中刀，網民大讚張曦雯演技大躍進。

無差別殺人事件主角李曉由《流行都市》主持譚永浩飾演，無論是不斷力證自己沒有精神問題的逼切樣、殺人時的兇狠樣、及遭制服時的恐怖笑容及眼神均相當夠殺，有網民直指看了「起雞皮」，更笑言應安排譚永浩入劇組加以栽培。對此譚永浩受訪時感激導演全程細心指導：「間唔中都有朋友話我眼神奸奸地，我自己都有反覆咁對鏡練番個陰森感；去到現場導演再幫我細執望人嘅角度、眼睛嘅大小、以及笑容嘅幅度，仲叫我加少少Joker元素落去，結果出嚟效果真係更心寒，好多謝佢。」

無差別殺人事件主角李曉由《流行都市》主持譚永浩飾演，無論是不斷力證自己沒有精神問題的逼切樣、殺人時的兇狠樣、及遭制服時的恐怖笑容及眼神，有網民直指看了「起雞皮」。

譚永浩又透露該場戲由晚上七點多拍至翌日清晨，單是夾走位及Timing已花掉大量時間。問到瘋狂拮人會否擔心意外弄傷其他演員，他笑謂：「劇組準備嘅係伸縮刀，而且同刀有接觸嘅演員都戴咗護墊，所以我可以好放心拮落去。」導演Patrick則透露，現場單是工作人員也接近三十名，當中包括武指，以確保拍攝安全進行。談到為何揀選譚永浩飾演精神病患，Patrick說全因對方反差夠大：「佢可以好陽光，又可以有兇狠一面。」另前晚譚永浩在《開心無敵獎門人》中扮鬼一幕，亦成功搶灘獲獎門人曾志偉等欽點「重做」。因2019年參演音樂劇累積不少演戲經驗值的譚永浩，透露九月將參演音樂劇《今年初雪，把失戀完結》，並謂希望將來有更多演戲機會。

張曦雯同譚永浩影張相都「入戲」過人。