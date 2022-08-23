鍾慧冰大爆當年鍾楚紅選港姐僅得第四原因　不忿輸畀冠軍鄭文雅

現年65歲的鍾慧冰早前接受陳圖安主持的港台節目《安哥同學會》訪問，大談當年參選港姐的心路歷程。她透露那時在美國大學畢業，由於成績好便獲爸爸獎勵一張回港的機票。她表示回港後，日日坐在電視機前聽到香港小姐的主題曲歌，感覺好強烈，加上她畢業後未找工作，兼且覺得自己好靚女又青春，自言好自戀又好虛榮的她，覺得人一世物一世要試下：「我夢想選美應該見好多唔同嘅人，五花八門，我好響往，橫掂我都冇嘢做，輸咗咪輸咗囉，有咩所謂啫，我就參加咗選美，我真係覺得自己好靚，哈哈哈，救命呀！」於是她參選了1979年港姐並獲得了季軍，亞軍是吳美麗、冠軍是鄭文雅。

陳圖安問鍾慧冰：「條氣順嗎？」她即說：「梗係唔順啦，坦白講，當然我覺得自己係冠軍人選。」不過她指當時自己已知道鄭文雅是冠軍，因為對方行出來已經有那種氣場，那種態度和神態，是已經有冠軍相，她說：「好奇怪，好難解釋。」

至於如今依然是女神級的鍾楚紅當年卻得到第四名，鍾慧冰表示：「佢係一個好靚嘅人，而家我哋個個都覺得佢靚到不了得，但當時我哋冇人覺得佢會贏，因為佢好似一個啱啱喺學校行出嚟嘅小女生，佢喺舞台，行乜都錯，走燈位都錯，錯咗又伸條脷，好green，佢冇咗嗰種台型。」