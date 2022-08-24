兩台網絡點擊報告｜TVB依然大幅領先ViuTV　《獎門人》數據勁誇張

兩台網絡點擊報告又再出爐，在8月頭推出第一次後，因為ViuTV暫停在網絡放片，所以事隔三星期才再有另一次報告。跟大家再說明一次兩台網絡點擊報告出現的原因，因為再沒有三台收視報告，但數字其實可以反映很多東西，也是一個推動進步的動力，所以即使沒有收視數字，也應該找另一個指標去衡量。



今次我們會從TVB和ViuTV的官方YouTube和Facebook上，過去七天發布影片的觀看量，作出一個簡單的統計。

先睇ViuTV YouTube數據，今個星期共有四個節目，分別是《尾二一屆口罩小姐選舉》、《嘥料》、《CHILL CLUB》和《今餐有料到》，最高一條片有約7.8K的View數，最低只有約8百View。

+ 36

再睇埋ViuTV Facebook數據

+ 23

從數字中所見，《尾二一屆口罩小姐選舉》是ViuTV最收得的節目，在YouTube平均一條有3.4K觀看，在Facebook更有38.7K，成績不錯。而在兩個平台中，Facebook的View數比YouTube高出不少，664.4K是Facebook四個節目的總View數，而YouTube只有90.3K，證明ViuTV的受眾更偏向在Facebook睇片。

再看看TVB的數據，抽取的五個節目分別是《白色強人II》、《愛回家之開心速遞》、《東張西望》、《痞子殿下》和《開心無敵獎門人》。

先睇TVB YouTube數據：

+ 66

再睇埋TVB Facebook數據

+ 49

TVB詐面最勁親是《開心無敵獎門人》，每條片差不多有100K觀看數，始終笑料的確比較容易令人停下來，這亦是《開心無敵獎門人》的成功之處，即使被說是「炒冷飯」，但只要好笑便有人睇。劇集方面，《白色強人II》在兩個平台也有不錯的觀看數，如果以電視時間計，成功撼贏同時段ViuTV的《尾二一屆口罩小姐選舉》。不過《痞子殿下》成績未如理想，劇集不夠《白色強人II》和《愛回家之開心速遞》高，計上兩個平台連《東張西望》也比它多。

總括來說，TVB在兩個平台的點擊率仍然大幅領先ViuTV，也可以看得出啷個節目最受歡迎。