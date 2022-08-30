專訪｜楊柳青改名昐突破事業樽頸：成日都諗點解仲未到我

揮別戀情、改名兼簽新公司，楊梓青（前名楊柳青）希望可以重新出發。（葉志明攝）

由楊琳到楊柳青再到楊梓青，不難感受到楊梓青希望藉改名轉運的心態，她亦坦言「每個演員都有樽頸位」。由模特兒到打女，楊梓青笑言入行至今經常自我質疑個人價值，今年6月簽約新公司同時改名楊梓青，無非想在事業上有所突破。「過往最好決定係做藝打演員，雖然辛苦，但做演員自我價值評估好低，做生意搵到自我價值之餘，亦都可以支撐到自己想做嘅嘢，叫做搵到平衡。否則其實你問每一個藝人，除非佢真係好紅，如果唔係大家都會話你知好迷失。我成日都會諗仲繼唔繼續做呢行、點解仲未到我，但另一邊廂又會覺得做呢一行可以更認識自己，都係一件好事。」

有意再開健身中心嘅楊梓青，近日飛到泰國「偷師」泰拳。(ig圖片）

劇集《三十而已》前年在內地熱播，連帶有份參演的高海寧、馬志威也成功打入內地市場，同樣有份在劇集出演的楊梓青卻未見起色，雖然這正正就是她口中所說的「點解唔係我？」，但她自覺入行至今參演作品超過20部，算是較為幸運的一位，但由於並非演藝班出身，所以每當有機會時，都很擔心自己未ready。「嗰次timing係好啱，因為我自己隻身去上海，當時連支付寶都冇，訂火車飛又訂錯晒，最後用咗40幾小時先去到，個人腫晒咁去開工，一冇打燈即時好似大媽咁，但人哋唔會知你經歷過咩，只係睇結果。」楊梓青去年完約邵氏後未有再續約，這種機會明顯是她自己可以控制的。「我本身同TVB的部頭約，然後同太陽娛樂有約，太陽娛樂co-mange邵氏，所以太陽份約一完就等如完晒。我份人好得意，鍾意揀啲冷門嘢，就似似我做打女，點解揀新公司因為少人，冇咁多競爭，邵氏太多人，如果要出眾，真係要好搏，而我唔想同人鬥，只想做好自己。」

《三十而已》在內地熱播，連帶劇中幾位主角、甚至係首拍內地劇集嘅高海寧都人氣急升，反觀客串中一角嘅楊梓青當時被指似大媽。`

楊梓青因身手敏捷而受到關注，但她接下來意拍攝以女性為題材的電影，就連做健身中心，亦以女性顧客為主，希望女生能增值自我的同時，愛錫自己多一點。「我17歲已經出來工作，冇背景、冇家底之下慢慢行到呢一步，其實都算對自己有交代。我唔係要紅到大家都認識，而係想用自己感染幫大家建立自信。」楊梓青早年曾入口韓國時裝、與友人經營首飾品牌、開辦健身藝術學校，至今未曾蝕錢，她謙虛表示自己唔算做生意好叻，只係有興趣做生意。「因為我係處女座，所以一做就要做到最好。接下來都會以做生意為主，但唔會放棄演員呢一部分，希望搵到好嘅團隊幫我打理生意，令我自己放心去演戲。」

35歲嘅楊柳青並不想因為別人的催促或年紀問題而急於結婚，目前最想突破事業上的樽頸位，感情事一切隨緣。（葉志明攝)

楊梓青去年與拍拖3年多的外藉男友分手，關於感情部分，她不願多談，只表示分手最大原因是太過獨立以及文化差異。「成日都覺得自己就成追唔上父母嘅老化，想兩老更安穩，但其實連細佬同阿妹都話兩老從冇要求立過我啲咩，係自己比壓力自己，可能因為我係長女，所以呢幾年不斷去調節自己心理『原來我係可以弱』、『我係可以依靠別人』。媽媽同契媽都成日催我結婚，但我唔想因為佢哋一句或者年齡關係而去做，將來如果婚姻唔開心，邊個負責任。」楊梓青樣靚身材正，身邊理應不乏追求者，但她表示十分宅，加上怕被誤會媾仔，所以如果以隨緣的心態看待愛情。

化妝：@hazesmakeup

髮型：Mark Ip @HAiR

場地：CHILLAX