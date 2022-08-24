尾二一屆口罩小姐選舉︱廿強佳麗正式出爐　獲ERROR賜贈參賽代號

ViuTV綜藝節目《尾二一屆口罩小姐選舉》逢星期一至五晚上9時30分播映。去年《最後一屆口罩小姐選舉》之後，佩戴口罩已成為人類活動的新常態。有見及此，口罩小姐選舉將會順理成章舉行第二屆。《尾二一屆口罩小姐選舉》繼續由ERROR領軍，上屆冠軍鄭伊琪（浩南）和第四名得主米露迪（Melody）亦會加入團隊。而節目將會在佳麗在沒有露出長相的情況下，全方位展示她們最美麗的一面，務求將她們由內到外毫無保留地展現予觀眾，成為選美節目的新革命！

點擊下圖觀看第八集精選畫面：

今晚（24日）播出的一集，20位佳麗將會同ERROR、浩南和米露迪正式展開三日兩夜的集宿。20強將會分為兩隊，分別以193和阿Dee、肥仔和保錡作隊長。四子用各種奇怪準則揀佳麗入隊，如着錯鞋、體重減5磅、準時早到等。過程中，更有佳麗被193和肥仔私心直接點名入隊。而今集亦會揭曉20位佳麗的參賽代號，全部由ERROR改名之外，更有3位佳麗的代號有幸得到七仙羽（七師傅）加持賜名！隨後，兩隊進行各種遊戲比賽，更有終極任務需要在集宿期間完成。

點擊下圖觀看廿強佳麗代號：