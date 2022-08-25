央視最新戲曲真人騷有成龍羅家英坐陣　傳有劉德華宣傳片不見蹤影

內地央視文藝節目中心宣布推出戲曲沉浸式研學真人騷《拿手好戲》，邀請25位跨界傳統文化愛好者以及青年戲曲研究戲曲。早前節目公布嘉賓名單，其中有成龍、羅家英、王祖藍、梁漢文；內地藝人則有黃曉明和王寶強等人，更有「星女郎」林允。

成龍都係《拿手好戲》成員。（央視影片截圖）

王祖藍在宣傳片中自稱為「《拿手好戲》的傳承者、聯盟成員」。而劉德華亦在早前網上流傳的擬邀嘉賓名單中，惟在宣傳片中則不見其蹤影，亦未有提及其名字。從官方節目表可見，《拿手好戲》將於周日（28日）於央視CCTV-3綜藝頻道開播。

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近年北上發展的梁漢文（Edmond）憑住內地真人騷《披荊斬棘的哥哥》人氣急升，隨後馬不停蹄拍攝《拿手好戲》，他今日（24日）小紅書透露指昨天（23日）終於完成《拿手好戲》拍攝的他坦言「畢業了」，他發文表示：「完成了一個不一樣的研學課程，雖然學習過程並不容易，但我一直相信學習新東西是有過程的，只要我們願意付出，必定能夠把事情做好，甚至做得更好。」網友紛紛表示期待。

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