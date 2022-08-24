最後禮物︱黃子華宣佈再加開10場　創疫情下舞台劇最多場數紀錄

黃子華潘燦良主演的舞台劇《最後禮物》，來到第25 場子華於謝幕時突然驚喜宣佈再加開十場！子華、阿燦帶領一眾演員謝幕，接受觀眾歡呼及掌聲，子華話：「有個特別消息公佈！其實都唔係好關你地事。呢個消息係我哋會加開十場！」觀眾歡呼聲再四起，「如果你哋今晚睇完之後，有少少不滿意，你等我哋星期五加咗場賣曬飛你先好去同人講你o既不滿。但如果你真係不滿，我要恭喜你，因為你個家庭一定好幸福。咁重有朋友想睇，你哋就幫我話聲佢哋聽....」語畢又令觀眾隨即拍爛手掌，笑聲滿場。 加場門票於8月26日（五）早上10時快達票網站公開發售。

黃子華潘燦良主演的舞台劇《最後禮物》，來到第25 場子華於謝幕時突然驚喜宣佈再加開十場！

阿燦昨晚台上表示，對觀眾熱情支持，實在很感謝：「香港仲有好多好嘅演出等緊大家去支持，係我哋同期，或者跟住後面重有好多唔同題材又精彩嘅舞台劇，大家可以去睇埋，嚟緊中秋節，香港人要支持香港電影！」觀眾即又歡呼聲四起，大叫「〈飯氣攻心〉！」子華見阿燦咁客氣為他宣傳電影，即時回禮：「嚟緊有個舞台劇叫《短暫的婚姻》！係潘燦良導演！大家記得支持。」又引來掌聲雷動。

潘燦良昨晚台上表示，對觀眾熱情支持，實在很感謝。

演出過後，子華及阿燦異口同聲表示沒想到眨眼就已經做了25 場，比想中日子過得要快。阿燦謂有一點累，子華就笑謂：「佢真fit 過我，我就攰到每日都虛脫。」這次《最後禮物》口碑載道，詢眾要求再加十場，創下疫情中最多場數舞台劇紀錄，但仍有很多觀眾買不到飛，外間要求加多廿場都唔嫌多，子華聞言即回話，「唔好再加啦！十場夠啦！原則上我想做埋聽日就休息添呀。但係知道真係好多人想睇到一個咁好嘅制作，咁好嘅表演.....加上我發現好多人睇完之後，個劇帶俾佢地好多反思，對佢地有一個「好」的影響，有睇過都知，我地個劇係講家庭，所以我先搏埋條命做多十場。我 哋係孫悟空就好啦，可以做幾百場，但係五十場對我嚟來講，真係盡啦。」阿燦: 「舞台係神聖嘅，得咁多就咁多。」子華: 「真係同生命一樣，如夢如幻如泡影....」阿燦: 「不論係演個個，同睇個個都要好好珍惜佢，舞台價值先存在。」